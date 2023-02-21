Зеленський мав рацію: прем'єр Молдови розповів, навіщо росія хоче захопити аеропорт Кишинева

Усього може існувати кілька російських сценаріїв щодо дестабілізації ситуації в Молдові.

У сусідній Молдові, як уже раніше попереджав президент України Зеленський, росія може здійснити план розхитування політичної ситуації. Прем’єр міністр Дорін Речан каже, що росія планує захопити аеропорт у Кишиневі і перекинути туди своїх військових.

Його слова наводить місцеве видання Moldova1.

При цьому Речан додав, що існує кілька сценаріїв дестабілізації в країні і вони включають кілька елементів.

"Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, у тому числі й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента України Володимира Зеленського", — заявив прем’єр Молдови.

При цьому він зазначив, що молдовські органи готові протистояти подібним викликам і додав його мета забезпечити мир і стабільність у країні.

"Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки", — передає видання слова Речана.

Крім того, Речан заявив, що росія має вивести війська з "Придністров’я".

"Молдова залучена до процесу, який передбачає виключно мирне вирішення придністровського питання. Це означає, що росія має вивести війська, евакуювати озброєння та боєприпаси. росія зобов’язалася зробити це, і не раз. Ми повинні переконатися, що росія виконає обіцяне. Це і означає демілітаризацію", - сказав прем’єр.

Варто зазначити, що відстань від Кишинева (столиця Молдови) до кордону з Україною лише трохи більше трьохсот кілометрів.

Нагадаємо, що в інтерв’ю Die Welt президент України заявив, що росія має намір здійснити переворот у Молдові, захопивши попередньо аеропорт Кишинева для перекидання через нього військ.

"Вони хочуть використовувати цей аеропорт і всі ресурси Придністров’я. Майя Санду ніколи не просила моєї допомоги, але дякувала за інформацію. Вона дуже добре знає нашу ситуацію. Україна завжди буде готова допомогти Молдові", — сказав Зеленський.

Раніше ми писали про те, що керівник Молдови Майя Санду заявила, що інформацію, яку озвучив президент України Володимир про загрозу дестабілізації в Республіці, офіційно підтвердили і представники молдавських спецслужб.