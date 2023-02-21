Зеленский был прав: премьер Молдовы рассказал, зачем рф хочет захватить аэропорт Кишинева

Всего может существовать несколько российских сценариев по дестабилизации ситуации в Молдове

В соседней Молдове, как уже ранее предупреждал президент Украины Зеленский, россия может осуществить план по расшатыванию политической ситуации. Премьер-министр Дорин Речан говорит, что рф планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.

Его слова приводит местное издание Moldova1.

При этом Речан добавил, что существует несколько сценариев дестабилизации в стране и они включают в себя несколько элементов.

"Существует несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, в том числе и те, о которых вы упомянули, цитируя слова президента Украины Владимира Зеленского", — заявил премьер Молдовы.

При этом он отметил, что молдовские органы готовы противостоять подобным вызовам и добавил — его цель — обеспечить мир и стабильность в стране.

"Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели по миру и безопасности", — передает издание слова Речана.

Кроме того, Речан заявил, что россия должна вывести войска из "Приднестровья".

"Молдова вовлечена в процесс, который предполагает исключительно мирное разрешение приднестровского вопроса. Это значит, что россия должна вывести войска, эвакуировать вооружения и боеприпасы. Россия обязалась сделать это, и не один раз. Мы должны убедиться, что россия выполнит обещанное. Это и означает демилитаризацию", — сказал премьер.

Стоит отметить, что расстояние от Кишинёва (столица Молдовы) до границы с Украиной всего немногим более трехсот километров.

Напомним, что в интервью Die Welt президент Украины заявил россия намерена осуществить переворот в Молдове, захватив предварительно аэропорт Кишинева для переброски через него войск.

"Они хотят использовать этот аэропорт и все ресурсы Приднестровья. Майя Санду никогда не просила моей помощи, но благодарила за информацию. Она очень хорошо знает нашу ситуацию. Украина всегда будет готова помочь Молдове", — сказал Зеленский.

Ранее мы писали о том, что руководитель Молдовы Майя Санду заявила, что информацию, озвученную президентом Украины Владимиром об угрозе дестабилизации в Республике, официально подтвердили и представители молдавских спецслужб.