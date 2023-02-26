"Нам є куди просувати свої війська": у ЗСУ пояснили, що нині відбувається у Придністров'ї

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, чи чекати загрози з боку території Молдови

Ситуація в молдовському Придністров'ї лишається контрольованою, хоч росія і не припиняє обвинувачувати Україну в "підготовці нападу". За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, наразі південні кордони України щільно укріплені, тож додаткової загрози очікувати не варто.

Заяву пресофіцера цитує видання "Новини.LIVE Одеса". Гуменюк підкреслює, що всі дії російської пропаганди наразі направлені на брехливі звинувачення України у готовності здійснювати певні провокації.

"Знову включається реагування з народної лірики: гучніше за всіх "тримай злодія" кричить зазвичай сам злодій. Так і тут відбувається, що намагаються звинуватити Україну в тому, що вона готує якийсь напад кудись та просування своїх військ. Повірте, нам є куди просувати свої війська і в нас багато бойової роботи", — підкреслила вона.

Водночас, за її словами, ситуація лишається стабільною, український кордон є щільно укріпленим. При цьому відповідні дії щодо посилення контролю на цьому відрізку території здійснювалося ще до повномасштабного вторгнення — як відповідь на ймовірну загрозу від російського контингенту в Молдові.

Також Наталія Гуменюк поспішила заспокоїти тих, хто нервується через можливе перекидання росією додаткових військ на територію Придністров'я.

"Проста шкільна географія говорить про те, що підкріплення їм чекати нізвідки", — прокоментувала вона ймовірність висадки російського десанту в Молдові.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у перші дні повномасштабної війни з рф територію України частково обстрілювали і з Придністров'я. Про це під час своєї пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

Не дивно, що в Молдові зрештою дійшли висновку, що незаконні російські формування в країні варто демілітаризувати.