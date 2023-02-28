Ситуация накаляется: в Приднестровье объявили учения военных , названы сроки

ВСУ на границе с Приднестровьем готовы к любым провокациям на фоне учений так называемых миротворцев

В непризнанной молдавской республике Приднестровье заявили о проведении военных сборов резервистов. Начнутся они с 1 марта и продлятся три месяца.

Об этом сообщается на сайте министерство обороны непризнанной республики. В россии обещают отреагировать, если "миротворческому контингенту" в ПМР будет угрожать опасность.

"Миротворческий контингент "Приднестровской Молдавской Республики" продолжает прием заявок на участие в очередных трехмесячных сборах с 1 марта", — говорится в заявлении.

Ране "Телеграф" сообщал, что Силы обороны Украины усилили границу с Приднестровьем и готовы к любым провокациям со стороны так называемых "миротворцев". В российском Минобороны сообщают, что наоборот украинские воины якобы специально наращивают свои силы и готовят провокацию.

В Молдове же считают, что Украина имеет право всерьез рассматривать удар по Приднестровью. С начала полномасштабной войны этот регион является опасностью для Украины, хоть и второстепенной.

Международные аналитики и эксперты считают, что Приднестровье является потенциально опасным регионом как для Украины, так и для Молдовы. Также они отмечают, что это не первая попытка россии дестабилизировать ситуацию в Приднестровском регионе и создать напряжение на юго-западных границах Украины.