Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что у кремля есть шансы захватить Молдову, но при условии, что сражаться оккупанты будут только с местной армией и правоохранителями

Итак, путин отменил свой же указ 2012 года, в котором шла речь о "поиске путей решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова".

Нельзя сказать, что этот указ имел какое-то весомое значение, влиял на решение многолетнего конфликта и в целом был определяющим документом. Нет, просто бумажка, ни о чём и в целом, как и многие российские документы не выполняющаяся, но…

Но, вот в том-то и дело, что показательно разорванная бессмысленная бумажка, в восприятии её рвущего, может иметь самые разнообразные значения, например, сопоставимые с брошенной оппоненту перчаткой. Ну, а под оппонентом путин подразумевает действующую власть в Кишинёве.

И в то время как многие задают мне вопросы об активизации оккупантов на 24 февраля в зоне боевых действий в Украине, следует задаться вопросом о том, что обострение то как-раз может наступить не только по нашей линии фронта, но и с учётом предпосылок — в Молдове.

Звучит несколько сюрреалистично, для тех кто не в курсе, а потому, для понимания именно этой прослойки следует разъяснить, есть ли потенциал у НВФ "ПМР" и так называемых миротворцев реализовать сценарий вторжения в Молдову и свержения действующей власти.

С учётом того, что я писал неоднократно об этом сценарии, а именно, про наличие ударного ресурса до 9 тыс л/с, достаточного для разрезания Молдовы на 2 части и выход на Кишинёв, обращу внимание на сроки. Как скоро может быть организована атака на Молдову?

В целом, приднестровская группировка, что российской "ОГРВ", что НВФ "ПМР" постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности, поэтому, при необходимости, за 3 дня они могут без труда быть приведены в боевой порядок.

Но есть нюанс…

Во-первых, если говорить о планах кремля на Молдову, то они, если включают исключительно столкновение с молдавской армией и силами правопорядка, безусловно, все шансы успешной реализации данного, уже не гибридного проекта у них — есть. Но если не ограничатся столкновения только армией Молдовы?

У кремля есть серьёзные опасения относительно того, что если его гибриды начнут активничать в Молдове, то ВСУ не останутся в стороне, а это до 2-3 недель полной зачистки Приднестровья, для тех сил, что сейчас сосредоточены в Одесской области. И 24 февраля опасная дата не столько для Украины, сколь для… Молдовы.

Ведь повышая активность по линии фронта, россия может отвлечь внимание и ресурсы ВСУ от Молдовы. Хотя, Приднестровье весь 2022 играло совсем обратную роль — сковывая ресурс потенциальной угрозой для Одесской области со стороны "ПМР".

Во-вторых, в самом Приднестровье настроения совсем не воинственные и проследить там отсутствие желания идти в "кровавый бой" на Кишинёв и тем более понимание рисков участия ВСУ на стороне Молдовы и перспективы этого, можно без особого труда. А потому, мотивация, ну, такая себе…

Разумеется, путин не просто так, демонстративно, отменил свой же собственный указ. Это сигнал о том, что россия в отношении Молдовы будет действовать. Произойдёт это 24 февраля, или 9 мая, или 22 июня, не так важно. Важно то, что при правильной последовательности шагов, РМ может избавиться от "ПМР."

Может ли россия рискнуть своими тремя доморощенными батальонами, рассчитывая только на боекомплект в Колбасной? Не забывайте, что мы сейчас говорим о загнанной крысе, которой природно в состоянии загнанности бросаться в суицидальном порыве.