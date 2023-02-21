Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що кремль має шанси захопити Молдову, але за умови, що битися окупанти будуть лише з місцевою армією та правоохоронцями

Отже, путін скасував свій же указ 2012 року, в якому йшлося про "пошук шляхів вирішення придністровської проблеми на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Республіки Молдова".

Не можна сказати, що цей указ мав якесь вагоме значення, впливав на вирішення багаторічного конфлікту та загалом був визначальним документом. Ні, просто папірець, ні про що і в цілому, як і багато російських документів, що не виконується, але…

Але, ось у тому й річ, що показово розірваний безглуздий папірець, у сприйнятті його рвучого, може мати найрізноманітніші значення, наприклад, порівняні з кинутою опоненту рукавичкою. Ну, а під опонентом путін має на увазі чинну владу в Кишиневі.

І в той час як багато хто ставить мені питання про активізацію окупантів на 24 лютого в зоні бойових дій в Україні, слід поставити питання про те, що загострення якраз може наступити не тільки по нашій лінії фронту, а й з урахуванням передумов — у Молдові.

Звучить дещо сюрреалістично, для тих хто не в курсі, а тому для розуміння саме цього прошарку слід роз’яснити, чи є потенціал у НВФ "ПМР" і так званих миротворців реалізувати сценарій вторгнення до Молдови та повалення чинної влади.

З урахуванням того, що я писав неодноразово про цей сценарій, а саме про наявність ударного ресурсу до 9 тис о/с, достатнього для розрізання Молдови на 2 частини та вихід на Кишинів, зверну увагу на терміни. Як скоро може бути організована атака на Молдову?

В цілому, придністровське угруповання, що російське "ОГРВ", що НВФ "ПМР" постійно перебуває у стані підвищеної бойової готовності, тому, за необхідності, за 3 дні вони можуть легко бути приведені в бойовий порядок.

Але є нюанс…

По-перше, якщо говорити про плани кремля на Молдову, то вони, якщо включають виключно зіткнення з молдавською армією та силами правопорядку, безумовно, всі шанси успішної реалізації цього, вже не гібридного проекту, у них є. Але якщо не обмежаться зіткнення лише армією Молдови?

Кремль має серйозні побоювання щодо того, що якщо його гібриди почнуть активувати в Молдові, то ЗСУ не залишаться осторонь, а це до 2-3 тижнів повної зачистки Придністров’я, для тих сил, що зараз зосереджені в Одеській області. І 24 лютого небезпечна дата не так для України, як для… Молдови.

Адже підвищуючи активність по лінії фронту, росія може відвернути увагу та ресурси ЗСУ від Молдови. Хоча, Придністров’я весь 2022 р. відігравало зовсім зворотну роль — сковуючи ресурс потенційною загрозою для Одеської області з боку "ПМР".

По-друге, у самому Придністров’ї настрої зовсім не войовничі і простежити там відсутність бажання йти в "кривавий бій" на Кишинів і тим більше розуміння ризиків участі ЗСУ на боці Молдови та перспективи цього можна без особливих зусиль. А тому, мотивація, ну, така собі…

Зрозуміло, путін не просто так, демонстративно, скасував свій власний указ. Це сигнал про те, що Росія щодо Молдови діятиме. Відбудеться це 24 лютого, чи 9 травня, чи 22 червня, не так важливо. Важливо те, що при правильній послідовності кроків РМ може позбутися "ПМР."

Чи може Росія ризикнути своїми трьома доморощеними батальйонами, розраховуючи тільки на боєкомплект у Ковбасній? Не забувайте, що ми зараз говоримо про загнаного щура, якому природно в стані загнаності кидатися в суїцидальному пориві.