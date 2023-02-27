"Враг коварен": пограничники оценили ситуацию вблизи Приднестровья

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал "Телеграфу" об усилении защиты госграницы

Силы обороны Украины готовы к любым провокациям на приднестровском направлении, а сейчас ситуация там остается стабильной и контролируемой.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины - спикер ведомства Андрей Демченко.

Отметим, ранее издание CNN сообщало, что в Молодове растет напряжение. При этом действия москвы в отношении Молдовы очень напоминают ее шаги перед аннексией Крыма в 2014 году и перед полномасштабным вторжением в Украину в прошлом году. Издание напоминает, что на прошлой неделе диктатор россии путин отменил указ 2012 г., который, в частности, признает независимость Молдовы.

"Ситуация остается контролируемой. Приднестровью, наряду с границей с Беларусью, Украина в целом уделяет также важное внимание, а не только границе со страной-агрессором. Мы понимаем, что наш враг коварен, и в любой момент может попытаться создать или какие-нибудь провокации, или использовать эти направления, чтобы отвлекать внимание Сил обороны Украины и предпринимать какие-то шаги для достижения своих целей", — говорит Демченко.

По его словам, граница с Молдовой на приднестровском направлении ранее усилилась Силами обороны, в том числе подразделениями Госпогранслужбы, ВСУ и Нацгвардии.

"Однако за последнее время мы не отмечаем каких-либо изменений в обстановке на этом направлении", — добавляет спикер Госпогранслужбы.

Напомним, что информация о вероятной подготовке Приднестровья к участию в войне на стороне россии появлялась еще прошлой весной. Недавно минобороны рф заявило о якобы "подготовке Украиной вооруженных провокаций" против непризнанной "ПМР". Это происходило на фоне заявлений молдавского правительства о необходимости демилитаризировать так называемую "ПМР".

Как сообщал "Телеграф", в свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценивал, насколько серьезными могут быть разговоры российского руководства по поводу непризнанного Приднестровья.