Российское военное руководство говорит, что "готово к реагированию", если обстановка изменится

Утро четверга, 23 февраля, началось с заявления Минобороны рф о якобы "подготовке Украиной вооруженных провокаций" против непризнанного Приднестровья в Молдове. Интересно, что подобная информация изначально проходила через российских блоггеров и военкоров, а затем вышла на новый уровень. И это все — на фоне заявлений молдавского правительства о необходимости демилитаризировать "ПМР".

Заявление российского министерства было обнародовано в официальном Telegram-канале ведомства. Как утверждают представители оборонной структуры, украинские военные якобы планируют устроить инсценировку наступления российских войск с территории Приднестровья. Известно, что в россии часто используют тактику подобного "информирования" при подготовке собственных провокаций с целью дальнейшего оправдания.

Также в Минобороны рф дофантазировались до того, что к провокации должны "привлечь" даже представителей полка "Азов". В частности, будто бы планируется использование диверсионно-разведывательных групп из числа представителей ВСУ, которые будут переодеты в форму российских военных.

"Министерство обороны россии внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с "Приднестровской Молдавской Республикой" и готово к реагированию на любые изменения обстановки", – резюмировали в ведомстве.

Официальной реакции со стороны правительств Молдовы или Украины на подобные выдумки Москвы пока не последовало.

Приднестровье на карте

Напомним, что о вероятной подготовке "ПМР" к участию в войне на стороне россии информация появлялась еще прошлой весной. Тогда ситуацию тоже пытались "раскачать", однако из этого ничего так и не вышло.

Сейчас Приднестровье пытаются использовать, чтобы посеять больше паники перед годовщиной полномасштабного вторжения. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил, насколько серьезными могут быть подобные разговоры российского руководства.