Приднестровская угроза: что прямо сейчас важно понять Киеву и Кишиневу

Эксперты рассказали "Телеграфу" о ситуации вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья

В последнее время всё больше накаляется обстановка вокруг Молдовы. Звучат заявления о возможной попытке переворота с помощью российских спецслужб. Непризнанное Приднестровье периодически упоминается в украинских и российских СМИ как место возможного противостояния. В понедельник, 27 февраля, появилась информация, что из-за угрозы безопасности авиаоператор Wizz Air прекращает с 14 марта полеты в Молдову.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что происходит и почему, а также о том, как ситуация может развиваться дальше.

Есть явная угроза, но…

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова—Приднестровье) Виталий Кулик акцентирует, что Приднестровье является потенциально опасным регионом как для Украины, так и для Молдовы..

"Больше даже для Молдовы, – отмечает эксперт. – Российское военное присутствие в Приднестровье незначительно. Но с точки зрения нацбезопасности и сохранения государственности Молдовы – вопрос актуальный. Не секрет, что Молдову лихорадит от политических акций протеста пророссийских сил против прозападного правительства президента Майи Санду. Его пытаются свергнуть – вплоть до использования разнообразных технологий, связанных с захватом власти".

Следует понимать и то, продолжает Виталий Кулик, что на данный момент Молдова является важным логистическим маршрутом поставок для Украины – в том числе товаров двойного назначения, боеприпасов, военной техники. И если в Молдове произойдет смена политического режима или она потеряет государственность, а к власти придут пророссийские силы, то мы теряем данный логистический маршрут. Более того – центром информационных диверсий, работы ДРГ на юге Украины становится тогда вся Молдова, а не только Приднестровье, как сейчас.

"Локализация этой проблемы, ликвидация очага нестабильности и угроз (Приднестровья) как для независимой Молдовы, так и для Украины – является важным вопросом. К сожалению, Молдова не готова к решению этой проблемы. Несмотря на принятие законов о наказании за сепаратистскую деятельность, несмотря на радикальные заявления и президента Молдовы, и нового премьер-министра о необходимости вывода из Приднестровья российских войск и боеприпасов, – это всё ритуальные жесты и фразы. А на практике мы не видим от официального Кишинева решений, направленных на ликвидацию российской угрозы. Запрета популистской проросийской партии "Шор" – как минимум. Временный арест экс-президента, почетного председателя Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, как показывает практика, не повлиял особо на ситуацию. Потому что дело не в задержании каких-то политиков, а институциональном решении в целом", – поясняет эксперт.

Патовая ситуация и уходящая авиация

Сейчас "приднестровский вопрос" снова стоит на повестке, подчеркивает Виталий Кулик. Об этом говорят в том числе в Украине. Но в Молдове, отмечает эксперт, боятся переходить к решительным мерам.

"Там считают, что в случае попытки решить всё военным путем, они столкнутся с гуманитарным кризисом, который не смогут самостоятельно решить. Беженцы, управляемые пророссийскими силами, хлынут на территорию Молдовы, что спровоцирует кризис – и правительство Санду снесут. Власть не готова так рисковать, – поясняет Виталий Кулик. – Кроме того, удержать регион после военной операции Молдова самостоятельно не сможет. Необходим будет некий гарантийный период. А это значит, что там должна быть на какое-то время создана, скорее всего, украинская военно-гражданская администрация. Чтобы потом, когда всё утрясется, передать эту территорию Молдове. Говорить об этом тамошние власти также не хотят, потому что это будет провоцировать нестабильность внутри страны".

И возникает патовая ситуация. Проблема есть, решать ее необходимо, причем быстро, потому что откладывание усугубляет ситуацию – но нет соответствующей политической воли официального Кишинева.

"Более того, я не вижу и у Киева готовности хотя бы стратегировать этот вопрос. Пока слышу лишь ритуальную фразу "не ко времени". Надеюсь, этот подход будет изменен", – говорит эксперт.

Что касается ситуации с прекращением с 14 марта полетов в Молдову самолетов авиакомпании Wizz Air, то есть угроза пролетов российских ракет над молдавской территорией. Такое было уже неоднократно, напоминает Виталий Кулик.

Никто не хочет допустить еще один малазийский "Боинг" (речь об уничтожении российской ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", малайзийского авиалайнера рейса MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года, что привело к гибели всех 298 человек, находившихся на борту), поясняет эксперт.

Риски функционирования гражданской авиации на территории Молдовы выросли. Особенно на фоне ожидаемого так называемого нового "большого наступления" россиян.

"Маршруты пролетов ракет через Молдову – близкий путь к нашим западным регионам с Черного моря и Каспия. Отсюда такое решение Wizz Air. Хоть компания, как по мне, дует на холодную воду", – резюмирует Виталий Кулик.

Чего добиваются россияне

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко напоминает, что это не первая попытка россии дестабилизировать ситуацию в Приднестровском регионе и создать напряжение на юго-западных границах Украины.

"Мы можем вспомнить о событиях весны-лета прошлого года, когда в Приднестровье вроде бы произошли террористические акты, в которых обвиняли Украину.

Нынешние заявления российского минобороны о якобы возможных провокациях со стороны Украины преследуют ту же цель – отвлечь внимание и силы ВСУ и других силовых структур от других участков фронта, посеять панические настроения у населения Одесской области", – подчеркивает эксперт.

С другой стороны, продолжает он, подобные российские информационно-психологические операции направлены и против Молдовы, где рф в последние месяцы безуспешно пытается с помощью лояльных политических сил сместить проевропейское руководство.

"Российские заявления совпали по времени с очередной волной митинговой активности оппозиционной партии "Шор". К антиправительственной кампании присоединились и другие пророссийские силы, в частности, социалисты, проведшие митинг "за мир" и сделавшие несколько заявлений. Пророссийская оппозиция критикует президента Майю Санду и правящую пропрезидентскую партию "Действие и солидарность" не только за их экономическую и социальную политику, но и за якобы попытки "втянуть" Молдову в российско-украинскую войну", – поясняет Артем Филипенко.

Он не исключает, что информационно-психологическая операция россии также может преследовать цель прикрытия других подрывных действий, направленных на осуществление государственного переворота и отстранение от власти прозападного руководства.

"В любом случае, Украина будет действовать в соответствии с ситуацией и в случае каких-то провокаций даст достойный ответ, – уверен эксперт. – Руководство тираспольских сепаратистов тоже хорошо осознаёт последствия возможной эскалации – и, скорее всего, будет пытаться ее избежать. Хотя, понятно, что россия не станет, в случае чего, учитывать их позицию".