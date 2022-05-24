Бывшего президента Молдовы подозревают в госизмене

Во вторник, 24 мая, в Молдове был задержан бывший президент этой страны Игорь Додон.

Додон проходит по четырем статьям Уголовного кодекса, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Марианна Керпек.

"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена", — заявила Керпек.

Напомним, на прошлой неделе врио генпрокурора Молдовы Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела по резонансному делу о "кульке". Речь идет о скандальном видео 2019 года. На кадрах тогдашний лидер Демократической партии, а ныне беглый олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону "кулек", в котором предположительно были деньги. Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги в "кульке" предназначены для финансирования Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), лидером которой в разные годы являлся Додон.

Додон, занимая должность президента Молдовы, поддерживал нахождение российских войск в непризнанном Приднестровье. Додона в свою очередь поддерживал президент рф владимир путин.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду в мае выступила с трибуны Европарламента, где потребовала вывести российских военных из непризнанного Приднестровья. Разведка США считает, что путин хочет развязать длительную войну в регионе.