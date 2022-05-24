У Молдові за підозрою у держзраді затримали експрезидента — друга путіна (відео)

Колишнього президента Молдови підозрюють у держзраді

У вівторок, 24 травня, у Молдові було затримано колишнього президента цієї країни Ігоря Додона.

Додон проходить за чотирма статтями Кримінального кодексу, повідомила прес-секретар Генеральної прокуратури Молдови Маріанна Керпек.

"Слідчі заходи продовжуються. Проведено обшуки в будинку та деяких приміщеннях, що належать Додону. Він затриманий на 72 години. Розслідування проводиться в рамках кримінальної справи, порушеної за статтями "Пасивна корупція", "Отримання фінансування політичною партією від злочинної організації", "Незаконне збагачення "і "Державна зрада", — заявила Керпек.

Нагадаємо, минулого тижня виконуючий обов`язки генпрокурора Молдови Дмитро Робу підписав постанову про поновлення кримінальної справи у резонансній справі про "кульок". Йдеться про скандальне відео 2019 року. На кадрах тодішній лідер Демократичної партії, а нині олігарх-утікач Володимир Плахотнюк передає Додону "кульок", в якому імовірно були гроші. З бесіди Плахотнюка з Додоном стає зрозумілим, що гроші в "кульку" призначені для фінансування Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), лідером якої в різні роки був Додон.

Додон, обіймаючи посаду президента Молдови, підтримував перебування російських військ у невизнаному Придністров’ї. Додона у свою чергу підтримував президент рф володимир путін.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду у травні виступила з трибуни Європарламенту, де зажадала вивести російських військових із невизнаного Придністров’я. Розвідка США вважає, що путін хоче розв’язати тривалу війну у регіоні.