Війну у регіоні путін планує довготривалу, щоб виснажити США та Європу

Російський кривавий диктатор та президент володимир путін на фоні поразок у війні з Україною може оголосили на території своєї країни воєнний стан, після чого розв'язати війну на території Молдови.

Як передає AFP News Agency, про це заявила голова Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу у Сенаті.

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За словами американської високопосадовиці, путін вже вирішив поширити бойові дії на територію так званої "Придністровської народної республіки", яку повністю контролює росія. При цьому голова розвідки США не уточнила, наскільки ймовірно, що цю забаганку кривавого диктатора таки виконають.

Також розвідка США отримала інформацію, що російський президент планує вести на території Придністров'я довготривалу війну, адже сподівається на те, що західні країни не зможуть бути рішучими у протидії такій агресії.

Авріл Хейнс зазначила, що путін може ввести в росії воєнний стан, адже йому вкрай необхідно мобілізувати сили для війни з Україною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден заявив, що російський кривавий диктатор володимир путін не має жодного плану виходу з війни в Україні. За словами американського лідера, президент РФ зараз сам не розуміє, що йому з цим робити.