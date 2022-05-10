путин хочет начать войну в Приднестровье? Что узнала американская разведка

Войну в регионе путин планирует долгосрочную, чтобы истощить США и Европу

Российский кровавый диктатор и президент владимир путин на фоне поражений в войне с Украиной может объявить на территории своей страны военное положение, после чего развязать войну на территории Молдовы.

Как передает AFP News Agency, об этом заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате.

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По словам американской чиновницы, путин уже решил распространить боевые действия на территорию так называемой "Приднестровской народной республики", которую полностью контролирует россия. При этом глава разведки США не уточнила, насколько вероятно, что это желание кровавого диктатора таки исполнят.

Также разведка США получила информацию, что российский президент планирует вести на территории Приднестровья длительную войну, ведь надеется, что западные страны не смогут быть решительными в противодействии такой агрессии.

Аврил Хейнс отметила, что путин может ввести в россии военное положение, ведь ему крайне необходимо мобилизовать силы для войны с Украиной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Джо Байден заявил, что у российского кровавого диктатора владимира путина нет никакого плана выхода из войны в Украине. По словам американского лидера, президента РФ сейчас сам не понимает, что ему с этим делать.