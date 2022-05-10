путин ошибся и попал в тупик: Байден высказал беспокойство из-за Украины

Руководство страны-агрессора ошибочно полагало, что война в Украине разрушит НАТО и ЕС

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что у российского кровавого диктатора владимира путина пока нет ни одного плана выхода из войны на украинских землях. По словам американского лидера, президент рф является "очень осмотрительным человеком", однако его уверенность в том, что вторжение в Украину может разрушить НАТО и Европейский Союз, оказалась ложной.

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Как пишет издание "Reuters", во время мероприятия по сбору средств в пригороде Вашингтона Джо Байден выразил свою обеспокоенность по поводу того, что у российского президента путина нет планов, как закончить войну в Украине.

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Кроме того, американский лидер отметил, что российский агрессор ошибочно считал, что полномасштабное вторжение в Украину может разрушить Североатлантический альянс и Европейский Союз, однако и США, и подавляющее большинство других европейских стран поддержали Украину, которая уже более двух месяцев страдает от военной агрессии россии.

По словам Байдена, он очень обеспокоен ситуацией, в которую попал путин.

"Пока у него нет выхода. Я пытаюсь понять, что нам с этим делать", — сказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как американский президент Джо Байден жестко отреагировал на заявления российского президента относительно того, что россия воюет не только против Украины, но и против НАТО, подчеркнув, что таким образом кремль пытается оправдаться за свои "провалы".