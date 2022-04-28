Укр

россия в отчаянии: Байден о громких заявлениях кремля

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Байден обратился к верхушке российских властей Новость обновлена 28 апреля 2022, 19:22
Байден обратился к верхушке российских властей

В США считают, что россия пытается оправдаться за провалы в войне

В США отреагировали на заявления российских властей, что рф воюет не только против Украины, но и против Североатлантического Альянса. Эти слова являются свидетельством отчаяния Кремля из-за поражения в войне.

Об этом в четверг, 28 апреля, заявил американский президент Джо Байден в обращении к Украине.

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"Мы не нападаем на россию, мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии. россия потерпела неудачу, поэтому сейчас она говорит, что имеет конфликт с НАТО. Это оправдание их поражения", — заявил Джо Байден.

При этом американский лидер подчеркнул, что США не ведут войну с россией, но пока российская армия не прекратит военные преступления на украинских землях, Украина будет получать оружие и гуманитарную помощь.

Напомним, что во время выступления Джо Байден также анонсировал очередной удар по российским олигархам. По его словам, все отобранное у путинской клептократии имущество будет направлено на помощь Украине для ликвидации российской агрессии.

Также "Телеграф" писал, что Байден направил в Конгресс заявку на выделение дополнительных средств на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Джо Байден
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