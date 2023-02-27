Лоукостер Wizz Air внезапно отменяет полеты в Молдову: что происходит

Популярный лоукостер отменил рейсы в Кишинев

Один из крупнейших лоукостеров Wizz Air останавливает рейсы в Молдову из-за "соображений безопасности".

Соответствующая информация была обнародована пресс-службой Управления цивильной авиации Молдовы (CAA) в понедельник, 27 февраля.

"Авиаоператор Wizz Air приостановил все полеты в/из Международного аэропорта Кишинева с 14 марта 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Управление было проинформировано по электронной почте, а причинами такого решения указываются опасения о безопасности полетов и охране воздушного пространства.

В CAA добавили, что это решение авиакомпании поставило их в неловкое положение, поскольку ранее она подавала заявку на утверждение летного расписания на летний сезон. При этом соответствующий график уже был утвержден за несколько часов до получения письма.

Также в сообщении указано, что государственные учреждения Молдовы в свою очередь сообщили, что никакого риска для осуществления полетов в воздушном пространстве страны нет и выразили сожаление в связи с решением Wizz Air.

Стоит отметить, что после начала вторжения россии в Украину аэропорт Кишинева стал одним из главных "хабов" для украинцев, которые лишились возможности пользоваться отечественными аэропортами.

При этом за время полномасштабной войны российские ракеты неоднократно падали на территории Молдовы, а удары по украинской энергетической инфраструктуре затрагивали и соседнюю страну.

Кроме того, накануне вспыхнул скандал, когда украинские спецслужбы перехватили российский документ о планах по захвату территории Молдовы, из-за чего там даже временно закрывали воздушное пространство.