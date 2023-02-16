В Молдове снова нашли обломки ракеты: что известно на этот раз

На место падения ракеты выехали саперы и правоохранители

На территории Молдовы нашли обломки ракеты, которая, предположительно, упала в ходе ночного ракетного удара россии по Украине. В предыдущий раз ракеты просто пролетали над странами НАТО, не упав на их территории.

Об обломках ракеты в Бричанском районе сообщили в МВД Молдовы. На месте работают специалисты.

Остатки упавшей ракеты в приграничном с Украиной районе обнаружил патруль Пограничной полиции. Район немедленно оцепили и отправили на место бригаду саперов IGP, Службу экстренной помощи 112 и прокуратуру Бричанского района. К слову, остатки ракеты на территории Молдовы находят уже не в первый раз.

"Это четвертый случай, когда остатки ракет от бомбардировок Украины попадают на территорию Республики Молдова. Как и в предыдущих случаях, компетентными органами в установленном порядке предпринимаются все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан", — заявили в МВД страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Румынии опровергли заявление о том, что над их территорией пролетела российская ракета. По словам властей, ракета развернулась над территорией Молдовы и вернулась в Украину, не долетев до границы с Румынией.