У Молдові знову знайшли уламки ракети: що відомо цього разу

На місце падіння ракети виїхали сапери та правоохоронці

На території Молдови знайшли уламки ракети, яка, ймовірно, впала через нічний ракетний удар росії по Україні. Раніше ракети просто пролітали над країнами НАТО, не впавши на їхній території.

Про уламки ракети у Бричанському районі повідомили у МВС Молдови. На місці працюють спеціалісти.

Залишки ракети, що впала в прикордонному з Україною районі, виявив патруль Прикордонної поліції. Район негайно оточили й відправили на місце бригаду саперів IGP, Службу екстреної допомоги 112 та прокуратуру Бричанського району. До речі, залишки ракети на території Молдови знаходять уже не вперше.

"Це четвертий випадок, коли залишки ракет від бомбардувань України потрапляють на територію Республіки Молдова. Як і в попередніх випадках, компетентними органами в установленому порядку вживаються всі необхідні дії для безпеки громадян", — заявили в МВС країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Румунії спростували заяву про те, що над їхньою територією пролетіла російська ракета. За словами влади, ракета розвернулася над територією Молдови і повернулася до України, не долетівши до кордону з Румунією.