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Лоукостер Wizz Air раптово скасовує польоти до Молдови: що відбувається

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Wizz Air Новина оновлена 27 лютого 2023, 20:44
Wizz Air

Популярний лоукостер скасував рейси до Кишинева

Один із найбільших лоукостерів Wizz Air зупиняє рейси до Молдови через "міркування безпеки".

Відповідну інформацію було оприлюднено пресслужбою Управління цивільної авіації Молдови (CAA) у понеділок, 27 лютого.

"Авіаоператор Wizz Air призупинив усі польоти в/з Міжнародного аеропорту Кишинева з 14 березня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Управління було поінформовано електронною поштою, а причинами такого рішення вказуються побоювання щодо безпеки польотів та охорони повітряного простору.

У CAA додали, що це рішення авіакомпанії поставило їх у незручне становище, оскільки раніше вона подавала заявку на затвердження льотного розкладу на літній сезон. При цьому відповідний графік уже було затверджено за кілька годин до отримання листа.

Також у повідомленні зазначено, що державні установи Молдови своєю чергою повідомили, що жодного ризику для здійснення польотів у повітряному просторі країни немає та висловили жаль у зв’язку з рішенням Wizz Air.

Варто зазначити, що після початку вторгнення росії в Україну аеропорт Кишинева став одним із головних "хабів" для українців, які втратили можливість користуватися вітчизняними аеропортами.

За час повномасштабної війни російські ракети неодноразово падали на території Молдови, а удари по українській енергетичній інфраструктурі торкалися і сусідньої країни.

Крім того, напередодні спалахнув скандал, коли українські спецслужби перехопили російський документ про плани щодо захоплення території Молдови, через що там навіть тимчасово закривали повітряний простір.

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#Молдова #Wizz Air