Лоукостер Wizz Air раптово скасовує польоти до Молдови: що відбувається

Популярний лоукостер скасував рейси до Кишинева

Один із найбільших лоукостерів Wizz Air зупиняє рейси до Молдови через "міркування безпеки".

Відповідну інформацію було оприлюднено пресслужбою Управління цивільної авіації Молдови (CAA) у понеділок, 27 лютого.

"Авіаоператор Wizz Air призупинив усі польоти в/з Міжнародного аеропорту Кишинева з 14 березня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Управління було поінформовано електронною поштою, а причинами такого рішення вказуються побоювання щодо безпеки польотів та охорони повітряного простору.

У CAA додали, що це рішення авіакомпанії поставило їх у незручне становище, оскільки раніше вона подавала заявку на затвердження льотного розкладу на літній сезон. При цьому відповідний графік уже було затверджено за кілька годин до отримання листа.

Також у повідомленні зазначено, що державні установи Молдови своєю чергою повідомили, що жодного ризику для здійснення польотів у повітряному просторі країни немає та висловили жаль у зв’язку з рішенням Wizz Air.

Варто зазначити, що після початку вторгнення росії в Україну аеропорт Кишинева став одним із головних "хабів" для українців, які втратили можливість користуватися вітчизняними аеропортами.

За час повномасштабної війни російські ракети неодноразово падали на території Молдови, а удари по українській енергетичній інфраструктурі торкалися і сусідньої країни.

Крім того, напередодні спалахнув скандал, коли українські спецслужби перехопили російський документ про плани щодо захоплення території Молдови, через що там навіть тимчасово закривали повітряний простір.