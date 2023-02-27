Придністров’я та Україна: у Молдові зробили несподівану заяву

У Молдові вважають, що Україна має право розглядати удар по Придністров’ю

Україна має повне право завдати удару по молдовському регіону Придністров’я, що контролюється російськими маріонетками, проте навряд чи це робитиме.

Як розповів в інтерв’ю Європейській правді депутат керівної партії Молдови "Дія та Солідарність" Оазу Нантой, Україна після початку російського вторгнення кардинально змінила своє ставлення до Придністров’я.

"Наразі Україна розглядає Придністров’я нехай, як і другорядну, але реальну небезпеку. І зараз ми говоримо про партнерство з Україною на цьому напрямі, що було далеко не завжди", — зазначив Нантой.

За його словами, війна залишається справою непередбачуваною, а тому українська влада цілком очікувано побоюється "удару в спину", через що їм доводиться тримати війська в цьому регіоні для протидії можливій загрозі.

При цьому депутат наголосив, що Київ має абсолютне право розглядати сценарій удару по Придністров’ю, проте висловив переконання, що цього не станеться. Причиною він називає те, що між Україною та Молдовою існує конструктивний діалог, а також відсутність потреби у цій операції.

"На лівому березі Дністра сьогодні немає охочих воювати проти України чи проти Молдови. Але поки що військово-політична поразка путінського режиму не стане очевидною, ми не можемо повністю ігнорувати цю загрозу", — додав він.

Як повідомлялося раніше, під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський повідомив, що провокації з боку бойовиків у Придністров’ї продовжуються з початку війни і звідти навіть лунали постріли.