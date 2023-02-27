Приднестровье и Украина: в Молдове сделали неожиданное заявление насчет боевых действий

В Молдове считают, что Украина имеет право рассматривать удар по Приднестровью

Украина имеет полное право нанести удар по контролируемому российскими марионетками молдовскому региону Приднестровье, однако вряд ли будет это делать.

Как рассказал в интервью Европейской правде депутат правящей партии Молдовы "Действие и Солидарность" Оазу Нантой, Украина после начала российского вторжения кардинально изменила свое отношение к Приднестровью.

"Сейчас Украина рассматривает Приднестровье пусть, как и второстепенную, но реальную опасность. И сейчас мы говорим о партнёрстве с Украиной на этом направлении, что было далеко не всегда", — отметил Нантой.

По его словам, война остается делом непредсказуемым, а потому украинские власти вполне ожидаемо опасаются "удара в спину" из-за чего им приходится держать войска в этом регионе для противодействия возможной угрозе.

При этом депутат подчеркнул, что Киев имеет абсолютное право рассматривать сценарий удара по Приднестровью, однако выразил убеждение, что этого не произойдет. Причиной он называет то, что между Украиной и Молдовой существует конструктивный диалог, а также отсутствие необходимости в данной операции.

"На левом берегу Днестра сегодня нет желающих воевать против Украины или против Молдовы. Но пока военно-политическое поражение путинского режима не станет очевидным, мы не можем полностью игнорировать эту угрозу", — добавил он.

Как сообщалось ранее, во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провокации со стороны боевиков в Приднестровье продолжаются с начала войны и оттуда даже звучали выстрелы.