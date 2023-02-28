Ситуація загострюється: у Придністров’ї оголосили навчання військових, названі терміни

ЗСУ на кордоні з Придністров’ям готові до будь-яких провокацій на тлі навчань так званих миротворців

У невизнаній молдавській республіці Придністров’я заявили про проведення військових зборів резервістів. Почнуться вони з 1 березня та триватимуть три місяці.

Про це повідомляється на сайті міністерства оборони невизнаної республіки. У росії обіцяють відреагувати, якщо "миротворчому контингенту" у ПМР загрожуватиме небезпека.

"Миротворчий контингент "Придністровської Молдавської Республіки" продовжує прийом заявок на участь у чергових тримісячних зборах з 1 березня", - йдеться у заяві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сили оборони України посилили кордон із Придністров’ям та готові до будь-яких провокацій з боку так званих "миротворців". У російському Міноборони повідомляють, що навпаки українські воїни нібито спеціально нарощують свої сили та готують провокацію.

У Молдові вважають, що Україна має право серйозно розглядати удар по Придністров’ю. З початку повномасштабної війни цей регіон є небезпекою для України, хоч і другорядною.

Міжнародні аналітики та експерти вважають, що Придністров’я є потенційно небезпечним регіоном як для України, так і для Молдови. Також вони зазначають, що це не перша спроба росії дестабілізувати ситуацію у Придністровському регіоні та створити напругу на південно-західних кордонах України.