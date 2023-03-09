СБУ жестко ответила на обвинения со стороны Приднестровья и рассказала, кто за этим стоит
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В СБУ назвали подобные заявления одним из видов оружия россии
На обвинения сепаратистов Приднестровья, которые заявили о якобы подготовке теракта представителями СБУ, ответили в украинском ведомстве. Там назвали это чушью, несущей в себе цель россии по расшатыванию ситуации на территории, фактически оккупированной и подконтрольной ей.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Наши правоохранители отметили, что любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле.
"Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которых видна четкая цель россии расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство", — говорят в СБУ.
Также там добавили, что ложь и провокации являются одним из видов оружия, которым активно пользуется рф.
"Но сегодня весь мир видит подлинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни россии, ни ее сателлитов", — добавляют в ведомстве.
Напомним, что в непризнанном Приднестровье заявили об успешном предотвращении покушения на убийство "президента республики" Вадима Красносельского. В подготовке предполагаемого теракта, якобы нашли "украинский след" — обвиняют Службу безопасности Украины.
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