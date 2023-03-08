Украинские диверсанты взорвали "Северные потоки"? Что известно о новых конспирологических версиях

Пока официальное расследование инцидента с газопроводами не завершилось, но появились новые детали от журналистов

В ряде западных СМИ появились расследования, где утверждается, что взорвать "Северные потоки" на дне Балтийского моря могла группа проукраинских диверсантов, которая негативно относится к путину. О согласовании "операции" с правительством Украины не говорят.

Версию журналистов не подтвердил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби, а в Минобороны Украины в Офисе президента отвергли обвинения.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о новой версии:

Статьи об "украинском следе"

Во вторник газета The New York Times сообщила, что новые данные разведки свидетельствуют, что атаку на газопроводы Nord Stream совершила "проукраинская группа".

Издание утверждает, что ознакомившиеся с разведданными официальные лица сказали, что считают, что диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или россии (или какой-то комбинацией обоих).

The New York Times: "Разведка предполагает, что проукраинская группа устроила диверсию на трубопроводах, говорят официальные лица США"

(!) В статье подчеркивается, что нет никаких доказательств причастности к операции президента Украины Владимира Зеленского или его соратников. Нет и доказательств, что диверсанты действовали по указанию украинских чиновников.

Разведданные лишь свидетельствуют, что диверсанты были противниками президента россии владимира путина. Никто не знает, кто члены группы, а также того, кто руководил операцией или оплачивал ее.

Die Zeit: "Расследование Nord Stream: следы ведут в Украину"

Немецкая газета Die Zeit провела расследование вместе с другими медиаорганизациями и сообщила, что немецкие власти совершили прорыв в следствии:

лодка , которая использовалась для закладки взрывчатки, была яхтой , арендованной у польской фирмы.

, которая использовалась для закладки взрывчатки, , арендованной у Эта фирма якобы принадлежала двум украинцам .

. Диверсионная группа состояла из шести человек: капитана, двух водолазов, двух помощников и врача.

капитана, двух водолазов, двух помощников и врача. Для аренды лодки использовали поддельные паспорта.

Национальность совершивших нападение неизвестна. Кто является заказчиком диверсии, тоже неясно.

The Times: "Запад хранил тишину об атаке на "Северный поток", чтобы защитить Украину"

Британская газета The Times пишет, что западная разведка в течение месяцев знает имя украинца (частного спонсора), якобы профинансировавшего диверсию. Спонсор не связан с правительством.

Согласно версии The Times, неделю спустя после взрывов сотрудники скандинавской делегации в Брюсселе получили данные разведки, что за подрывами стоит частная инициатива из Украины. Дипломатам сообщили, что данная информация не будет обнародована. А Запад сохраняет тишину, чтобы защитить Украину.

"Судя по всему, чиновники НАТО хотели уберечь Украину от публичной ссоры с Германией, которая тянула время с поставкой жизненно важной военной помощи, включая танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T. Это вполне справедливо — они, вероятно, знали, кто несет ответственность, ранее администрации президента или министерства обороны в Киеве, которые были ошеломлены докладом и упорно отрицают свою причастность", — говорится в публикации издания.

Газета отмечает, что спонсор не собирался укреплять позиции критиков поставок оружия, которые давят на правительство Олафа Шольца.

Это могла быть попытка подставить Украину, — Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Deutschlandfunk предостерег от поспешных выводов и предположил, что это тоже могла быть операция под фальшивым флагом.

"Возможно, это была операция под фальшивым флагом, организованная для того, чтобы обвинить Украину, такой вариант также упоминался в сообщениях СМИ", – сказал Писториус.

Писториус сказал, что нужно дождаться выводов расследования.

США, НАТО и Украина не подтвердили данные журналистов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этим взрывам.

"Для меня это довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия", – отметил Резников.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это конспирологией:

"Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, должен отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не располагает информацией о "проукраинских группах по подрыву", — написал он.

Белый дом призвал не забегать вперед с выводами, пока расследование продолжается:

"Не будем забегать вперед… Сейчас продолжаются три расследования. И они не закончены. Насколько мне известно, ни одна из этих трех стран не объявила публично, что они находят. Итак, мы считаем, и президент сказал это, что это была диверсия, но мы должны завершить эти расследования. И только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть", – сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что до сих пор неизвестно, кто совершил взрывы

"Что мы знаем точно, так это то, что была атака на газопроводы "Северный поток". Но мы не смогли определить, кто за ней стоит. Сейчас продолжаются расследования, и я думаю, что будет правильно дождаться их завершения, прежде чем что-либо говорить больше", — сказал Столтенберг.

россии версия тоже не понравилась

Спикер кремля дмитрий песков назвал "вбросом" публикации о причастности группы диверсантов. По его словам, это скоординированная фейковая информационная кампания в СМИ. Он убежден, что атаковавшие трубопровод хотят отвлечь внимание.

россия придерживается другой версии: ранее россия обвинила Запад во взрывах и призвала Совбез ООН провести независимое расследование.

А в феврале кремль положительно отозвался о расследовании журналиста-конспиролога Сеймура Херша. Херш утверждает, что водолазы ВМС США якобы уничтожили трубопроводы с помощью взрывчатки по приказу президента Джо Байдена.

Как сообщал "Телеграф", 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о разрушении на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Ни один из трубопроводов не транспортировал газ в Европу на момент обнаружения утечек.

Швеция и Дания, в исключительных экономических зонах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы взорвали специально, но не сказали, кто может нести ответственность.