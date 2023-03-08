Українські диверсанти підірвали "Північні потоки"? Що відомо про нові конспірологічні версії

Поки що офіційне розслідування інциденту з газогонами не завершилося, але з’явилися нові деталі від журналістів

У низці західних ЗМІ з’явилися розслідування, де стверджується, що підірвати "Північні потоки" на дні Балтійського моря могла група проукраїнських диверсантів, яка негативно ставиться до путіна. Про узгодження "операції" з урядом України не говорять.

Версію журналістів не підтвердив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі, а у Міноборони України на Офісі президента відкинули звинувачення.

"Телеграф" розповідає, що треба знати про нову версію:

Статті про "український слід"

У вівторок газета The New York Times повідомила, що нові дані розвідки свідчать про те, що атаку на газопроводи Nord Stream здійснила "проукраїнська група".

Видання стверджує, що офіційні особи, які ознайомилися з розвідданими, сказали, що вважають, що диверсанти, швидше за все, були громадянами України чи росії (або якоюсь комбінацією обох).

The New York Times: "Розвідка припускає, що проукраїнська група влаштувала диверсію на трубопроводах, кажуть офіційні особи США"

(!) У статті підкреслюється, що немає жодних доказів причетності до операції президента України Володимира Зеленського чи його соратників. Немає і доказів, що диверсанти діяли за вказівкою українських урядовців.

Розвіддані лише свідчать про те, що диверсанти були противниками президента росії володимира путіна. Ніхто не знає, ким є члени групи, а також того, хто керував операцією чи оплачував її.

Die Zeit: "Розслідування Nord Stream: сліди ведуть до України"

Німецька газета Die Zeit провела розслідування разом з іншими медіаорганізаціями та повідомила, що німецька влада зробила прорив у слідстві:

човен , який використовувався для закладення вибухівки, був яхтою , орендованою у польської фірми.

, який використовувався для закладення вибухівки, , орендованою у Ця фірма нібито належала двом українцям .

нібито . Диверсійна група складалася з шести осіб : капітана, двох водолазів, двох помічників та лікаря.

: капітана, двох водолазів, двох помічників та лікаря. Для оренди човна використали підроблені паспорти.

Національність тих, хто здійснив напад, невідома. Хто є замовником диверсії, також неясно.

The Times: "Захід зберігав тишу про атаку на "Північний потік", щоб захистити Україну"

Британська газета The Times пише, що західна розвідка протягом місяців знає ім’я українця (приватного спонсора), який нібито профінансував диверсію. Спонсор не пов'язаний з урядом.

Згідно з версією The Times, через тиждень після вибухів співробітники скандинавської делегації у Брюсселі отримали дані розвідки про те, що за підривами стоїть приватна ініціатива з України. Дипломатам повідомили, що ця інформація не буде оприлюднена. А Захід зберігає тишу, аби захистити Україну.

"Судячи з усього, посадовці НАТО хотіли вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка тягла час з постачанням життєво важливої військової допомоги, включаючи танки Leopard 2 та системи ППО IRIS-T. Це цілком справедливо — вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше від адміністрації президента чи міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечують свою причетність", — йдеться у публікації видання.

Газета відзначає, що спонсор не мав наміру зміцнювати позиції критиків постачання зброї, які тиснуть на уряд Олафа Шольца.

Це могла бути спроба підставити Україну, — Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Deutschlandfunk застеріг від поспішних висновків та припустив, що це також могла бути операція під фальшивим прапором.

"Можливо, це була операція під фальшивим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну, такий варіант також згадувався в повідомленнях ЗМІ", – сказав Пісторіус.

Пісторіус сказав, що потрібно дочекатися висновків розслідування.

США, НАТО та Україна не підтвердили дані журналістів

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не має жодного стосунку до цих вибухів.

"Для мене це досить дивна історія, яка не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, виявить усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наші дії", – зазначив Резніков.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав це конспірологією:

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "проукраїнських груп із підриву", – написав він.

Білий дім закликав не забігати наперед з висновками, поки розслідування триває:

"Не забігаймо наперед… Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що вони знаходять. Отже, ми вважаємо, і президент сказав це, що це була диверсія, але ми повинні завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути", – сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж заявив, що досі невідомо, хто здійснив вибухи

"Що ми знаємо точно, так це те, що була атака на газопроводи "Північний потік". Але ми не змогли визначити, хто за нею стоїть. Наразі тривають розслідування, і я думаю, що буде правильно дочекатися їх завершення, перш ніж говорити щось більш", — сказав Столтенберг.

росії версія теж не сподобалася

Речник кремля дмитро пєсков назвав "вкидом" публікації про причетність групи диверсантів. За його словами, це скоординована фейкова інформаційна кампанія в ЗМІ. Він переконаний, що ті, хто атакував трубопровід, хочуть відвернути увагу.

Так, росія дотримується іншої версії: раніше рф звинуватила Захід у вибухах і закликала Радбез ООН провести незалежне розслідування.

А у лютому кремль позитивно відгукнувся про розслідування журналіста-конспіролога Сеймур Герша. Герш стверджує, що водолази ВМС США нібито знищили трубопроводи за допомогою вибухівки за наказом президента Джо Байдена.

Як повідомляв "Телеграф", 27 вересня 2022 року компанія Nord Stream AG повідомила про руйнування на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Жоден з трубопроводів не транспортував газ до Європи на момент виявлення витоків.

Швеція та Данія, у виключних економічних зонах яких сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи підірвали навмисно, але не сказали, хто може нести відповідальність.