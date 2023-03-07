Вибухи на "Північних потоках": слідство знайшло "український слід" — ЗМІ

Особи виконавців диверсії поки не встановили

Західні журналісти знайшли "український слід" у диверсії на газопроводах "Північний потік" 1 і 2, що призвело до масштабного витоку газу у вересні минулого року.

Як йдеться у спільному розслідуванні німецьких журналістів видань ARD, Kontraste, SWR та Zeit, слідчим Німеччини вдалося встановити судно, з якого було скинуто вибухівку.

Йдеться про яхту, що належить польській компанії, якою, ймовірно, володіють двоє українців.

При цьому журналісти зазначають, що хоч сліди диверсії "ведуть до України" однозначних підтверджень цьому західні спецслужби не мають. Також не виключається ймовірність того, що це була "операція під чужим прапором", щоб звинуватити Україну у виконанні диверсії, проте слідчі не мають інформації, яка могла б це довести.

За даними слідства, операцію було проведено за участю шести осіб — капітана, двох водолазів та двох їхніх помічників, а також жінки-лікаря.

При цьому слідчі не мають чіткої інформації про громадянство цих людей, оскільки вони могли використовувати підроблені документи. Крім того, вони не мають інформації про те, чи були ці люди якось пов’язані з Україною, чи просто є "проукраїнським угрупованням".

Зазначається, що згідно з попередньою реконструкцією подій яхта вирушила з німецького Ростока до громади Вік-на-Дартсе, а звідти пішов до данського архіпелагу Ертхольмен, що на північний схід від Борнхольма.

При цьому видання зазначає, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна не має інформації про будь-які "проукраїнські угруповання" і не причетна до вибухів на газопроводах.

Варто зазначити, що після вибуху росія встигла звинуватити у диверсії Велику Британію, а потім і США з Норвегією.