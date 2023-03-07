Укр

Взрывы на "северных потоках": следствие нашло "украинский след" — СМИ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Утечка газа на "Северном потоке"
Утечка газа на "Северном потоке"

Личности исполнителей диверсии пока не установили

Западные журналисты нашли "украинский след" в диверсии на газопроводах "Северный поток" 1 и 2, которая привела к масштабной утечке газа в сентябре прошлого года.

Как говорится в совместном расследовании немецких журналистов изданий ARD, Kontraste, SWR и Zeit, следователям Германии удалось установить судно, с которого была сброшена взрывчатка.

Речь идет о яхте, принадлежащей польской компании, которой вероятно владеют двое украинцев.

При этом журналисты отмечают, что хоть следы диверсии "ведут к Украине" однозначных подтверждений этому у западных спецслужб нет. Также не исключается вероятность того, что это была "операция под чужим флагом", чтобы обвинить Украину в исполнении диверсии, однако следователи не обладают информацией, которая могла бы это доказать.

Согласно данным следствия, операция была проведена при участии шести человек — капитана, двух водолазов и двух их помощников, а также женщины-врача.

При этом у следователей нет четкой информации о гражданстве этих людей, поскольку они могли использовать поддельные документы. Кроме того, они не имеют информации о том, были ли эти люди как-то связаны с Украиной или просто являются "проукраинской группировкой".

Отмечается, что согласно предварительной реконструкции событий яхта отправилась из немецкого Ростока к общине Вик-на-Дартсе, а оттуда последовал к датскому архипелагу Эртхольмен, что к северо-востоку от Борнхольма.

При этом издание отмечает, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина не обладает информацией о каких-либо "проукраинских группировках" и не причастна к взрывам на газопроводах.

Стоит отметить, что после взрыва россия успела обвинить в диверсии Великобританию, а потом и США с Норвегией.

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#Украина #Германия #Северный поток