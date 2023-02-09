Кремль кричит об американской взрывчатке на "Северных потоках". Откуда эта версия

Журналист Сеймур Херш утверждает, что взрывчатку заложили американские водолазы

Журналист Сеймур Херш выдвинул свою версию взрывов на российских газопроводах "Северный поток", произошедших в конце сентября в Балтийском море.

Здесь все ярко: присоединены якобы американские водолазы и норвежские взрыватели, ЦРУ. Не обошлось без амбиций Норвегии захватить газовый рынок вместо россии. Версию, конечно, охотно подхватили в кремле и просят наказать виновных, хотя многие подозревают именно россию.

Рассказываем, что это за история:

Громкое расследование

85-летний журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге ссылался на неустановленный анонимный источник, сообщивший, что водолазы ВМС США якобы уничтожили трубопроводы с помощью взрывчатки по приказу президента Джо Байдена.

Блог Сеймура Херша со статьей-расследованием

Тайную операцию якобы заказал Белый дом и провело ЦРУ, говорится в статье Херша. Американские водолазы, используя военные учения НАТО "Baltic Operations 22 или BALTOPS 22", проводились в июне побережья Германии в качестве прикрытия, якобы заложили мины вдоль трубопроводов.

Дистанционный подрыв взяла на себя Норвегия — якобы самолет наблюдения P8 ВМС выпустил упавший в воду гидроакустический буй и распространил сигнал для взрывчатки.

"Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя", — говорится в блоге.

План был якобы разработан в США в 2021 году на самом высоком уровне. По мнению журналиста, взрывы были выгодны США и Норвегии. Последняя была рада занять европейский газовый рынок. США мотивировала необходимость избавиться от промышленно-энергетического партнерства россии и Германии и снизить конкуренцию на европейском промышленном рынке со стороны доминировавшей Германии.

Херш — бывший репортер New York Times и New Yorker, получивший многочисленные награды за журналистские расследования, в частности, о войне во Вьетнаме и скандале в 2004 году после вторжения США в Ирак.

Но последние его труды подвергают сомнению из-за уклона в сторону конспирологии, также его не раз ловили на использовании ненадежных источников.

США и Норвегия: это полная ложь

Министерство иностранных дел Норвегии назвало эти обвинения "чепухой".

Белый дом тоже отверг обвинения, назвав их совершенно ложными и полной выдумкой.

"Это полная ложь и полная выдумка", — заявила Адриен Уотсон, спикер Совета национальной безопасности Белого дома.

Реакция кремля

А вот российские пропагандистские СМИ начали распространять информацию буквально через несколько минут после публикации.

Не заставила себя ждать и реакция официальной москвы: в четверг спикер кремля дмитрий песков сказал, что публикация Херша в блоге заслуживает большего внимания, и что он удивлен, что ее не освещали более полно западные СМИ.

"Мир должен узнать правду о том, кто совершил эту диверсию. Это очень опасный прецедент: если кто сделал это один раз, он может сделать это снова в любой точке мира", — сказал песков журналистам.

Кремль заявил, что виновные должны быть наказаны и призвал к открытому международному расследованию.

Как сообщал "Телеграф", 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о разрушении на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Ни один из трубопроводов не транспортировал газ в Европу на момент обнаружения утечек.

Швеция и Дания, в исключительных экономических зонах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы взорвали специально, но не сказали, кто может нести ответственность.