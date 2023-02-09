Укр

Кремль кричит об американской взрывчатке на "Северных потоках". Откуда эта версия

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
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Автор
2014
дмитрий песков поддержал версию Херша Новость обновлена 09 февраля 2023, 22:23
дмитрий песков поддержал версию Херша. Фото Коллаж "Телеграфа"

Журналист Сеймур Херш утверждает, что взрывчатку заложили американские водолазы

Журналист Сеймур Херш выдвинул свою версию взрывов на российских газопроводах "Северный поток", произошедших в конце сентября в Балтийском море.

Здесь все ярко: присоединены якобы американские водолазы и норвежские взрыватели, ЦРУ. Не обошлось без амбиций Норвегии захватить газовый рынок вместо россии. Версию, конечно, охотно подхватили в кремле и просят наказать виновных, хотя многие подозревают именно россию.

Рассказываем, что это за история:

Громкое расследование

85-летний журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге ссылался на неустановленный анонимный источник, сообщивший, что водолазы ВМС США якобы уничтожили трубопроводы с помощью взрывчатки по приказу президента Джо Байдена.

Сеймур Херш статья
Блог Сеймура Херша со статьей-расследованием

Тайную операцию якобы заказал Белый дом и провело ЦРУ, говорится в статье Херша. Американские водолазы, используя военные учения НАТО "Baltic Operations 22 или BALTOPS 22", проводились в июне побережья Германии в качестве прикрытия, якобы заложили мины вдоль трубопроводов.

Дистанционный подрыв взяла на себя Норвегия — якобы самолет наблюдения P8 ВМС выпустил упавший в воду гидроакустический буй и распространил сигнал для взрывчатки.

"Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя", — говорится в блоге.

План был якобы разработан в США в 2021 году на самом высоком уровне. По мнению журналиста, взрывы были выгодны США и Норвегии. Последняя была рада занять европейский газовый рынок. США мотивировала необходимость избавиться от промышленно-энергетического партнерства россии и Германии и снизить конкуренцию на европейском промышленном рынке со стороны доминировавшей Германии.

Херш — бывший репортер New York Times и New Yorker, получивший многочисленные награды за журналистские расследования, в частности, о войне во Вьетнаме и скандале в 2004 году после вторжения США в Ирак.

Но последние его труды подвергают сомнению из-за уклона в сторону конспирологии, также его не раз ловили на использовании ненадежных источников.

США и Норвегия: это полная ложь

Министерство иностранных дел Норвегии назвало эти обвинения "чепухой".

Белый дом тоже отверг обвинения, назвав их совершенно ложными и полной выдумкой.

"Это полная ложь и полная выдумка", — заявила Адриен Уотсон, спикер Совета национальной безопасности Белого дома.

Реакция кремля

А вот российские пропагандистские СМИ начали распространять информацию буквально через несколько минут после публикации.

Не заставила себя ждать и реакция официальной москвы: в четверг спикер кремля дмитрий песков сказал, что публикация Херша в блоге заслуживает большего внимания, и что он удивлен, что ее не освещали более полно западные СМИ.

"Мир должен узнать правду о том, кто совершил эту диверсию. Это очень опасный прецедент: если кто сделал это один раз, он может сделать это снова в любой точке мира", — сказал песков журналистам.

Кремль заявил, что виновные должны быть наказаны и призвал к открытому международному расследованию.

Как сообщал "Телеграф", 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о разрушении на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Ни один из трубопроводов не транспортировал газ в Европу на момент обнаружения утечек.

Швеция и Дания, в исключительных экономических зонах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы взорвали специально, но не сказали, кто может нести ответственность.

Теги:
#США #Газпром #Россия #Норвегия #Северный поток #Nord Stream #Північний потік-2