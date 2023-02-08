Взрывы на "Северных потоках": журналист сделал резонансное заявление о роли США

Американский журналист заявил об участии Штатов в аварии на "Северных потоках"

Ситуация с авариями на подводных трубах Nord Stream обрастает новыми подробностями. Заложить взрывчатку летом 2022 года якобы могли американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировать — норвежцы.

Такую информацию сообщил один из самых известных американских журналистов, получивший Пулитцеровскую премию за расследование американских военных преступлений во Вьетнаме, Сеймур Херш.

Согласно его заявлением, решение о подрыве "Северного потока" якобы утверждал лично президент Соединенных Штатов Джо Байден после девяти месяцев секретных обсуждений с членами команды по национальной безопасности.

Вместе с тем журналист заявил, что Военно-морские силы США якобы предлагали использовать для атаки на "Северные потоки" подлодку, а Военно-воздушные силы — бомбы с дистанционным взрывателем.

Журналист Херш также говорит о том, что советник президента США по нацбезопасности Салливан якобы причастен к подготовке взрывов на "Северных потоках".

Отметим, в сентябре 2022 года стало известно о двух утечках в трубопроводе "Северный поток-1", а спустя некоторое время появилась информация об обнаружении утечки на соседнем трубопроводе "Северный поток-2". В ночь на 26 сентября в одной из нитей "Северного потока-2" резко упало давление со 105 до 7 бар. Как оказалось, причиной стала дыра в трубе. Авария случилась в датской экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2022 года польская логистическая компания PERN сделала заявление об утечке на российском нефтепроводе "Дружба". На одной из нитей случилась разгерметизация.