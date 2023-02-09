Кремль кричить про американську вибухівку на “Північних потоках”. Звідки ця версія

Журналіст Сеймур Герш стверджує, що вибухівку заклали американські водолази

Журналіст Сеймур Герш висунув свою версію вибухів на російських газогонах "Північний потік", які сталися наприкінці вересня у Балтійському морі.

Тут все яскраво: долучені нібито американські водолази та норвезькі підривачі, ЦРУ. Не обійшлося без амбіцій Норвегії захопити газовий ринок замість росії. Версію, звісно, охоче підхопили у кремлі та просять покарати винних, хоча багато хто підозрює саме росію.

Розповідаємо, що це за історія:

Гучне розслідування

85-річний журналіст-розслідувач Сеймур Герш у своєму блозі посилався на невстановлене анонімне джерело, яке повідомило, що водолази ВМС США нібито знищили трубопроводи за допомогою вибухівки за наказом президента Джо Байдена.

Блог Сеймура Герша зі статтею-розслідуванням

Таємну операцію нібито замовив Білий дім і здійснило ЦРУ, йдеться у статті Герша. Американські водолази, використовуючи військові навчання НАТО "Baltic Operations 22 або BALTOPS 22" які проводилися в червні узбережжі Німеччини як прикриття, нібито заклали міни вздовж трубопроводів.

Дистанційний підрив взяла на себе Норвегія — нібито літак спостереження P8 ВМС випустив гідроакустичний буй, який впав у воду та поширив сигнал для вибухівки.

"Через кілька годин спрацювала потужна вибухівка С4, і три з чотирьох трубопроводів були виведені з ладу", — йдеться у блозі.

План був нібито розроблений у США у 2021 році на найвищому рівні. На думку журналіста, вибухи були вигідні США та Норвегії. Остання була рада зайняти європейський газовий ринок. США мотивувала необхідність позбутися промислово-енергетичного партнерства росії та Німеччини та знизити конкуренцію на європейському промисловому ринку з боку Німеччини, яка домінувала.

Герш — колишній репортер New York Times і New Yorker, який отримав численні нагороди за журналістські розслідування, зокрема про війну у В’єтнамі та скандал у 2004 році після вторгнення США в Ірак.

Але останні його праці піддають сумніву через ухил у бік у конспірології, також його не раз ловили на використанні ненадійних джерел.

США і Норвегія: це повна брехня

Міністерство закордонних справ Норвегії назвало ці звинувачення "нісенітницею".

Білий дім теж відхилив звинувачення, назвавши їх абсолютно неправдивими та повною вигадкою.

"Це повна брехня і повна вигадка", — заявила Адрієн Вотсон, речниця Ради національної безпеки Білого дому.

Реакція кремля

А ось російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію буквально за кілька хвилин після публікації.

Не забарилася і реакція офіційної москви: у четвер речник кремля дмитро пєсков сказав, що публікація Герша в блозі заслуговує на більшу увагу, і що він здивований, що її не висвітлювали більш повно західні ЗМІ.

"Світ повинен дізнатися правду про те, хто здійснив цю диверсію. Це дуже небезпечний прецедент: якщо хтось зробив це один раз, він може зробити це знову в будь-якій точці світу", — сказав пєсков журналістам.

Кремль заявив, що винні мають бути покарані та закликав до відкритого міжнародного розслідування.

Як повідомляв "Телеграф", 27 вересня 2022 року компанія Nord Stream AG повідомила про руйнування на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Жоден з трубопроводів не транспортував газ до Європи на момент виявлення витоків.

Швеція та Данія, у виключних економічних зонах яких сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи підірвали навмисно, але не сказали, хто може нести відповідальність.