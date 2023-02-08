Вибухи на "Північних потоках": журналіст зробив резонансну заяву про роль США

Американський журналіст заявив про участь Штатів в аварії на "Північних потоках"

Ситуація з аваріями на підводних трубах Nord Stream обростає новими подробицями. Закласти вибухівку влітку 2022 року нібито могли американські водолази під прикриттям навчань НАТО, а активувати норвежці.

Таку інформацію повідомив один із найвідоміших американських журналістів, який отримав Пулітцерівську премію за розслідування американських воєнних злочинів у В’єтнамі, Сеймур Херш.

Згідно з його заявою, рішення про підрив "Північного потоку" нібито затверджував особисто президент Сполучених Штатів Джо Байден після дев’яти місяців секретних обговорень із членами команди з національної безпеки.

Водночас журналіст заявив, що Військово-морські сили США нібито пропонували використати для атаки на "Північні потоки" підводний човен, а Військово-повітряні сили — бомби з дистанційним підривником.

Журналіст Херш також говорить про те, що радник президента США з нацбезпеки Салліван нібито причетний до підготовки вибухів на "Північних потоках".

Зазначимо, у вересні 2022 року стало відомо про два витоки в трубопроводі "Північний потік-1", а згодом виявилася інформація про виявлення витоку на сусідньому трубопроводі "Північний потік-2". У ніч на 26 вересня в одній із ниток "Північного потоку-2" різко впав тиск зі 105 до 7 барів. Як виявилося, причиною стала дірка у трубі. Аварія сталася в датській економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні 2022 року польська логістична компанія PERN зробила заяву про витік на російському нафтопроводі "Дружба". На одній із ниток сталася розгерметизація.

Водночас додамо, що Сеймура Херша його колеги неодноразово ловили на використанні ненадійних джерел, суперечливих твердженнях і неправдоподібних висновках.