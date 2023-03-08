"Це комплімент, але...": Резніков про причетність України до вибухів на "Північних потоках"

Розслідування виявить усі деталі інциденту

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на інформацію, що з’явилася у ЗМІ, щодо "українського сліду" у диверсіях на газопроводах "Північний потік" 1 та 2. Він заявив, що Україна не має жодного відношення до цих вибухів.

Про це Олексій Резніков заявив сьогодні, 8 березня, у Стокгольмі перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС, повідомляє Укрінформ.

"Для мене це досить дивна історія, яка не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, виявить усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наші дії", – зазначив міністр.

Водночас Резніков упевнений, що в ході офіційного розслідування будуть встановлені всі деталі цієї події.

Зазначимо, що 7 березня газета The New York Times із посиланням на американських чиновників, ознайомлених із новими розвідданими США, заявила про те, що за диверсією на газопроводах нібито може стояти "проукраїнська група". Незабаром на інформацію відреагували у Білому домі та закликали журналістів "не квапити події" та робити остаточні висновки після завершення розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2022 року на трубопроводі "Північний потік-1" стався витік газу, а через деякий час аналогічна ситуація сталася на сусідньому трубопроводі "Північний потік-2". У ніч на 26 вересня на одній із ниток "Північного потоку-2" різко впав тиск зі 105 до 7 барів. Причиною тому стала дірка у трубі. Подія трапилася в датській економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

Потім у жовтні стався витік на російському нафтопроводі "Дружба". Про інцидент повідомляла польська логістична компанія PERN. Як виявилося, на одній із ниток сталася розгерметизація.