"Это комплимент, но...": Резников о причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках"

Расследование выявит все детали инцидента

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на информацию, появившуюся в СМИ, об "украинском следе" в диверсиях на газопроводах "Северный поток" 1 и 2. Он заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этим взрывам.

Об этом Алексей Резников заявил сегодня, 8 марта, в Стокгольме перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС, сообщает Укринформ.

"Для меня это довольно странная история, не имеющая ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия", – отметил министр.

В то же время Резников уверен, что в ходе официального расследования будут установлены все детали данного происшествия.

Отметим, что 7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с новыми разведданными США, заявила, что за диверсией на газопроводах якобы может стоять "проукраинская группа". Вскоре на информацию отреагировали в Белом доме и призвали журналистов "не торопить события" и делать окончательные выводы после завершения расследования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сентября 2022 года на трубопроводе "Северный поток-1" случилась утечка газа, а через некоторое время аналогичная ситуация произошла на соседнем трубопроводе "Северный поток-2". В ночь на 26 сентября на одной из нитей "Северного потока-2" резко упало давление со 105 до 7 бар. Причиной тому стала дыра в трубе. Происшествие случилось в датской экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм.

Затем в октябре случилась утечка на российском нефтепроводе "Дружба". Как оказалось, на одной из нитей случилась разгерметизация.