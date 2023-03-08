Чи є "український слід": у США прокоментували нову інформацію про вибухи на "Північних потоках"

У США закликають не поспішати з висновками

У Білому домі відреагували на інформацію про "український слід" у диверсіях на газопроводах "Північний потік" 1 і 2, яким газ постачався з росії до Німеччини.

Як повідомляє "Голос Америки", під час брифінгу координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі закликав журналістів "не квапити події".

"Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що вони знаходять", — зазначив він.

За його словами, Вашингтон наразі озвучує лише те, що на газопроводах було здійснено саботаж, проте подальші висновки можна буде робити лише після завершення розслідування.

Як повідомлялося раніше, напередодні низка німецьких ЗМІ опублікувала інформацію про те, що слідчі знайшли яхту, на якій було доставлено вибухівку. Вона нібито є власністю польської компанії, яка належить двом українцям.

Втім, інформації про особи людей, які вчинили вибух, досі немає.

Варто зазначити, що після вибуху росія встигла звинуватити у диверсії Велику Британію, а потім і США з Норвегією.