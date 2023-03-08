Есть ли "украинский след": в США прокомментировали новую информацию о взрывах на "Северных потоках"

В США призывают не торопиться с выводами

В Белом доме отреагировали на информацию об "украинском следе" в диверсиях на газопроводах "Северный поток" 1 и 2, которым газ поставлялся из россии в Германию.

Как сообщает "Голос Америки", во время брифинга координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби призвал журналистов "не торопить события".

"Сейчас продолжаются три расследования. И они не окончены. Насколько мне известно, ни одна из этих трех стран не объявила публично, что они находят", — отметил он.

По его словам, Вашингтон в настоящее время озвучивает лишь то, что на газопроводах был совершен саботаж, однако дальнейшие выводы можно будет делать лишь после завершения расследования.

Как сообщалось ранее, накануне ряд немецких СМИ опубликовали информацию о том, что следователи нашли яхту, на которой была доставлена взрывчатка. Она якобы является собственностью польской компании, принадлежащей двум украинцам.

Впрочем, информации о личностях людей, которые устроили взрыв, до сих пор нет.

Стоит отметить, что после взрыва россия успела обвинить в диверсии Великобританию, а потом и США с Норвегией.