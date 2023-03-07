Массовые протесты и столкновения в Грузии: чем недовольны протестующие (видео)

На протестах произошли столкновения, а силовики применили спецсредства

В Грузии начались масштабные протесты под зданием парламента, поскольку тот поддержал скандальный законопроект об "иностранных агентах", который по сути является копией российского аналога.

Как сообщает Interpressnews, для разгона демонстрантов силовики использовали слезоточивый газ и водометы. Отмечается, что к таким мерам они прибегли сразу после того, как люди отказались разойтись.

В МВД страны заявили, что столкновения произошли после того, как протестующие попытались заблокировать один из выходов в парламент.

"Во время акции любое нарушение закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона", — говорится в сообщении ведомства.

По данным грузинских СМИ, силовики с помощью специальных средств пытались оттеснить протестующих от входа в парламент, через который должны были выйти депутаты.

В конце февраля грузинские депутаты из партии "Сила народа", которую называют антизападной, представили законопроект об обязательной регистрации "иностранных агентов". То есть физических и юридических лиц, включая СМИ и общественные организации, которые получают финансирование от других стран.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину Грузия отказалась вводить санкции против страны-агрессора, а также отклонила запрос Киева на передачу ЗРК "Бук". Примечательно, что речь идет о комплексах, которые были ей переданы Украиной в 2008 году для защиты от российской авиации.

По мнению одной из соратниц Михеила Саакашвили, это связано с влиянием на власть одного из пророссийских олигархов.