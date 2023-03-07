Масові протести та зіткнення в Грузії: чим незадоволені протестуючі (відео)

На протестах сталися зіткнення, а силовики застосували спецзасоби

У Грузії розпочалися масштабні протести під будинком парламенту, оскільки той підтримав скандальний законопроєкт про "іноземних агентів", який, по суті, є копією російського аналога.

Як повідомляє Interpressnews, для розгону демонстрантів силовики використовували сльозогінний газ та водомети. Зазначається, що таких заходів вони вдалися відразу після того, як люди відмовилися розійтися.

У МВС країни заявили, що зіткнення сталися після того, як протестувальники спробували заблокувати один із виходів до парламенту.

"Під час акції будь-яке порушення закону негайно припинятиметься поліцією в рамках закону", — йдеться у повідомленні відомства.

За даними грузинських ЗМІ, силовики за допомогою спеціальних засобів намагалися відтіснити протестувальників від входу до парламенту, через який мали вийти депутати.

Наприкінці лютого грузинські депутати з партії "Сила народу", яку називають антизахідною, представили законопроєкт щодо обов’язкової реєстрації "іноземних агентів". Тобто фізичних та юридичних осіб, включаючи ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування від інших країн.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну Грузія відмовилася вводити санкції проти країни-агресора, а також відхилила запит Києва на передачу ЗРК "Бук". Примітно, що йдеться про комплекси, передані Україною в 2008 році для захисту від російської авіації.

На думку однієї із соратниць Міхеїла Саакашвілі, це пов’язано із впливом на владу одного з проросійських олігархів.