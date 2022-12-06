Грузія відмовилася допомагати Україні зброєю: як пояснили

Грузія надаватиме підтримку Україні "понад масштаби та межі своїх можливостей", але не зброєю

Грузія не може і не надаватиме Україні військову допомогу. Однак продовжить надавати політичну та гуманітарну підтримку. Таку заяву зробив голова парламентської фракції правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдинарадзе.

Коментуючи слова тимчасового повіреного у справах України у Тбілісі Андрія Касьянова про численні запити щодо постачання зброї та боєприпасів в Україну, які залишилися без відповіді з боку уряду Грузії, Мдинарадзе зазначив, що Київ нібито прагне до того, щоб "Грузія виступала у війні як сторона". Про це повідомляє видання "Грузія Online".

"Коли представник країни каже, що Грузія має постачати в Україну озброєння та військову техніку, очевидно, що у них об’єктивно немає особливих очікувань щодо постачання спеціального озброєння або військової техніки з Грузії. Посилання, яке озвучила ця людина, полягає в тому, що Грузія має бути записана як сторона у військовому збройному конфлікті", — сказав Мдинарадзе.

Голова парламентської партії зазначив, "ставати стороною в окупаційній війні росії не на користь Грузії". За його словами, країна підтримуватиме мир.

Мдинарадзе додав, що Грузія не зможе і не надаватиме військову допомогу Україні, але відразу запевнив, що країна продовжуватиме надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні "понад масштаби та межі своїх можливостей".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Будапешт заблокував виділення Україні мільярдів євро від ЄС.