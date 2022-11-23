США передадуть ЗСУ важливу зброю та боєприпаси

Основний акцент у Вашингтоні роблять на боєприпасах до засобів ППО

США оприлюднили деталі нового пакету військової допомоги для України, до нього увійдуть високоточні ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, ракети до ППО та багато іншого.

Як повідомляється на сайті Пентагону, новий пакет на 400 мільйонів доларів є вже 26-м виділенням зброї із запасів Міністерства оборони США із серпня 2021 року.

Зазначається, що у цьому пакеті Україна отримає:

додаткові ракети до РСЗВ HIMARS;

додаткові ракети до систем ППО NASAMS;

150 великокаліберних кулеметів з тепловізорами для боротьби з дронами;

200 високоточних снарядів до 155 мм артилерії;

10000 мінометних 120-мм снарядів;

протирадарні ракети HARM;

150 багатоцільових бронетранспортерів "Хамві";

100 одиниць інших легких тактичних автомобілів;

понад 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;

понад дві сотні генераторів;

запчастини до 105-мм гаубиць та інших систем озброєння.

У повідомленні Пентагону наголошується, що оскільки росія продовжує завдавати ударів об’єктам енергетичної інфраструктури України, то головним пріоритетом залишається розширення можливостей систем ППО української армії.

Як повідомлялося раніше, глава Пентагону Ллойд Остін раніше заявив, що від результату війни в Україні залежатиме не лише глобальна безпека у всьому ХХІ столітті, але також стабільність та процвітання у всьому світі.