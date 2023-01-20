Мені соромно: соратниця Саакашвілі пояснила, чому Грузія не допомагає Україні

Грузія й досі в багатьох аспектах фактично знаходиться на боці росії у повномасштабній війні проти українців

Причина, через яку Грузія намагається тримати нейтралітет стосовно російсько-української війни та відмовляється допомагати Києву зброєю, криється у впливі одного із місцевих олігархів на владу. На переконання депутатки грузинського парламенту і соратниці Саакашвілі Хатії Деканоїдзе, яка деякий час очолювала Нацполіцію в Україні, вплив колишнього прем'єра Бідзіни Іванішвілі на нинішній уряд Грузії занадто великий; при цьому сам бізнесмен має тісні зв'язки із рф.

Про це політикиня розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна". Деканоїдзе стверджує, що їй дуже соромно за позицію рідної країни, підкреслюючи, що більшість населення насправді має проукраїнські настрої.

Вона говорить, що Іванішвілі, який прийшов до влади у 2012, протримався у креслі прем'єра недовго, всього рік. Але за цей час він встиг "прихопити державу", продовжуючи впливати на внутрішню та зовнішню політику. При цьому до 24 лютого 2022 року партія "Грузинська мрія", які Іванішвілі заснував, трималася у "сірій зоні". Це було і певне загравання із путіним, і одночасно із Заходом — партнерів переконували у європейській позиції. Втім повномасштабне вторгнення багато чого змінило.

"Що вони зробили. По-перше, Грузія не приєдналася до санкцій. Був випадок, коли вони не дали президенту Зеленському можливості виступити перед грузинським парламентом, звернутися до народу і в нас тоді зібралося дуже багато людей на Руставелі і Зеленський уже звернувся до них", — згадує Деканоїдзе.

Також є момент із приїздом російських громадян, яких Грузія досить гостинно приймає у часи кремлівської агресії проти України. Щонайменше 130 тисяч громадян рф прагнуть закріпитися на грузинській землі, купують собі квартири і, очевидно, продовжать "качати права", як роблять це в будь-якій країні світу.

"Для мене двох росій не існує, і я не єдина така людина у Грузії. Грузини вважають наплив російських громадян серйозною проблемою, питанням національної безпеки. Залежність грузинської економіки від російської теж велика загроза, — каже грузинська депутатка. — Мені дуже шкода, і мені соромно, що лавров робить такі заяви, хвалить грузинську владу. Але ви повинні розуміти, що 85% грузинів, за останніми опитуваннями, підтримують Україну".

На її думку, нинішня влада Грузії далеко не демократична, а залежить від однієї людини. При цьому проблема полягає ще й у тому, що в уряді країни не сильно вірять, що росія може програти у війні з Україною. Та коли це станеться, її програш перетвориться на "могилу путіна", переконана Хатія Деканоїдзе.

"Це концептуально, і ми спостерігаємо історичний період, коли імперія, коли Радянський союз лише руйнується. Не на початку 90-х, а зараз. А якщо не буде совка, не буде Путіна та Кремля, олігарх Іванішвілі, який на цьому тримається, – йому буде важко. Він хоче тільки для себе безпеки, тому я думаю, що він не вірить і, звичайно, він не хоче (перемоги України — ред.)", — резюмує вона.

Зазначимо, що схожої позиції дотримується і нині ув'язнений експрезидент Грузії Михеіл Саакашвілі. На його думку, жодного нейтралітету у питанні війни рф проти України бути не може, однак грузинська влада саме його і намагається продемонструвати.

Як писав "Телеграф", відбувається це майже на всіх рівнях, зокрема і щодо фінансової залежності від росії.

Нагадаємо, що Київ просив Тбілісі повернути передані йому 2008 року ЗРК "Бук", але грузинська влада відмовила, заявив тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов. Нагадаємо, що саме українські "Буки" збили кілька літаків російських агресорів у війні 2008-го.