"Особистий в'язень путіна": Саакашвілі знайшов "російський слід" у своєму отруєнні

Грузинський політик переконаний, що у кремлі намагалися його вбити як "неугодного"

Колишній президент Грузії та очільник Одеської ОДА Михеіл Саакашвілі зараз перебуває у центрі уваги багатьох політичних сил різних країн. Усе — через його ув'язнення та отруєння важкими металами під час перебування за ґратами. Сам політик переконаний: його намагалися вбити по замовленню кремля та особисто диктатора володимира путіна, який начебто "контролює нинішню грузинську владу".

Детальніше про це Саакашвілі розповів в інтерв'ю "Українській правді". Слід зазначити, що "спілкування" журналісти провели із політичним діячем опосередковано — попередньо передавши питання і отримавши на них письмові відповіді. Інколи занотовувати реакції політика допомагав його друг, адже екс-президент Грузії має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про своє отруєння він повідомляє досить чітко — це справді відбулося, що підтверджують результати одразу кількох досліджень, у тому числі провідних лабораторій США і особисто провідного американського токсиколога Девіда Сміта.

"Звичайно, насамперед це було вигідно путіну, який, як виявилося після 24 лютого, повністю контролює владу в Грузії. Рівень контролю навіть для мене виявився несподіваним", — пише Михеіл Саакашвілі.

На його думку, сам факт отруєння стався не раніше, ніж відбулося переведення до "тюремної лікарні". Саме в цьому закладі Саакашвілі відчув серйозне погіршення стану здоров'я. Реаніматолог, із яким політику вдалося поспілкуватися, висловив справжнє здивування тому, що пацієнт зміг вижити. Утім, отруєння мало свої наслідки. Серед них — і серйозне схуднення політика, який втратив за час перебування у в'язниці майже 50 кг (раніше важив 120, наразі — 72 кг).

Так Міхеїл Саакашвілі виглядає у грудні 2022 року

"У грузинській в'язниці я – особистий в'язень путіна, — стверджує політик. — Тюремники часто поводяться зі мною гірше, ніж поводилися б, наприклад, у Лефортово. При цьому в Грузії абсолютна більшість людей ставиться до мене вкрай позитивно".

При цьому Михеіл Саакашвілі додає, що якби він перебував весь цей час в Україні, то після повномасштабного вторгнення залюбки б відправився на фронт, де знаходився б на передовій і "почувався б дуже щасливим".

Зазначимо, що українська влада всіляко висловлює Саакашвілі свою підтримку і навіть запропонувала прийняти його на лікування, яке б замінило перебування у грузинській в'язниці. Цікаво, що на таку пропозицію в Грузії відреагували вельми вороже.