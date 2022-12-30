"Личный узник путина": Саакашвили нашел "российский след" в своем отравлении

Грузинский политик убежден, что в кремле пытались его убить как "неугодного"

Бывший президент Грузии и глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили сейчас находится в центре внимания многих политических сил разных стран. Все из-за его заключения и отравления тяжелыми металлами во время пребывания за решеткой. Сам политик убежден: его пытались убить по заказу кремля и лично диктатора владимира путина, который якобы "контролирует нынешнюю грузинскую власть".

Детальнее об этом Саакашвили рассказал в интервью "Украинской правде". Следует отметить, что "общение" журналисты провели с политическим деятелем косвенно — предварительно передав вопросы и получив на них письменные ответы. Иногда записывать реакции политика помогал его друг, ведь у экс-президента Грузии серьезные проблемы со здоровьем.

О своем отравлении он сообщает достаточно четко — это действительно произошло, что подтверждают результаты нескольких исследований, в том числе ведущих лабораторий США и лично ведущего американского токсиколога Дэвида Смита.

"Конечно, прежде всего это было выгодно путину, который, как оказалось после 24 февраля, полностью контролирует власть в Грузии. Уровень контроля даже для меня оказался неожиданным", — пишет Михеил Саакашвили.

По его мнению, сам факт отравления произошел не раньше, чем состоялся перевод в "тюремную больницу". Именно в этом заведении Саакашвили почувствовал серьезное ухудшение здоровья. Реаниматолог, с которым политику удалось пообщаться, выразил подлинное удивление тому, что пациент смог выжить. Впрочем, отравление имело свои последствия. Среди них — и серьезное похудение политика, потерявшего за время пребывания в тюрьме почти 50 кг (ранее весил 120, сейчас — 72 кг).

Так Михеил Саакашвили выглядит в декабре 2022 года

"В грузинской тюрьме я – личный узник путина, — утверждает политик. — Тюремщики часто обращаются со мной хуже, чем вели бы себя, например, в Лефортово. При этом в Грузии абсолютное большинство людей относится ко мне крайне положительно".

При этом Михеил Саакашвили добавляет, что если бы он находился все это время в Украине, то после полномасштабного вторжения охотно отправился бы на фронт, где находился бы на передовой и "чувствовал бы себя очень счастливым".

Отметим, что украинские власти всячески выражают Саакашвили свою поддержку и даже предложили принять его на лечение, которое заменило бы пребывание в грузинской тюрьме. Интересно, что на такое предложение в Грузии отреагировали весьма враждебно.