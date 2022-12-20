Грузия на просьбы Украины насчет Сакашвили ответила безумными обвинениями

Власти Украины просят отправить Саакашвили за границу на лечение, а в Грузии заявили о войне

В Грузии отреагировали на заявление Михаила Подоляка о том, что экс-президента Михаила Саакашвили готовы принять в Украине. Представитель правящей партии Грузии заявил, что Саакашвили прибыл в страну, чтобы развязать войну.

Об этом сообщает JAM-News, ссылаясь на заявление руководителя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе.

По его словам, отправка Саакашвили в Грузию была тщательно спланированной спецоперацией. Экс-президент должен был развязать войну в стране, но спецслужбы это вовремя предотвратили. После провала авторы спецоперации добились того, чтобы даже президент Украины отреагировал на эту историю. Также он намекнул, что Тбилиси хотели втянуть в войну.

"Отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией. Сегодня авторы спецоперации даже предоставили заявление президента Украины. Это простая оценка. У них (руководства Украины) есть такое ожидание, и планировщики спецоперации также добились того, чтобы даже президент Украины отреагировал на эту историю. Мы должны рассматривать это во взаимосвязи, в синтезе. Такие вещи не происходят случайно. Это была спецоперация по вовлечению Грузии в войну и раскол Грузии. Спецоперация провалилась и сегодня, поскольку у нас нет другого выхода, мы рассматриваем все заявления именно в этом контексте", – отметил Мамука Мдинарадзе.

Отметим, что Украина заговорила о готовности принять Саакашвили у себя на фоне его проблем со здоровьем. Состояние бывшего грузинского лидера ухудшается с каждым днем, поэтому Владимир Зеленский призвал власти Грузии дать Михаилу Саакашвили доступ к качественной медицине в Украине, США или другой европейской стране.

Экс-президента Грузии взяли под стражу в день его прибытия в страну на кануне местных выборов еще в 2021 году. Спустя время у Михаила Саакашвили начались проблемы со здоровьем и согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы неправительственного центра "Эмпатия" ему категорически противопоказано оставаться за решеткой. Но в правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.

На видео, которые регулярно попадают в сеть из клиники "Вивамед", где содержится Саакашвили, видно, что экс-президент с трудом передвигается и сильно похудел.

Ранее мы рассказывали о том, что Михаила Саакашвили отравили тяжелыми металлами. Он нуждается в лечении за пределами Грузии.