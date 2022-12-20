Грузія на прохання України щодо Сакашвілі відповіла шаленими звинуваченнями

Влада України просить відправити Саакашвілі за кордон на лікування, а в Грузії заявили про війну

У Грузії відреагували на заяву Михайла Подоляка про те, що екс-президента Михайла Саакашвілі готові прийняти в Україні. Представник правлячої партії Грузії заявив, що Саакашвілі прибув до країни, щоби розв’язати війну.

Про це повідомляє JAM-News, посилаючись на заяву керівника правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Мамукі Мдінарадзе.

За його словами, відправлення Саакашвілі до Грузії було ретельно спланованою спецоперацією. Екс-президент мав розв’язати війну в країні, але спецслужби цьому вчасно запобігли. Після провалу автори спецоперації досягли того, щоб навіть президент України відреагував на цю історію. Також він натякнув, що Тбілісі хотіли втягнути у війну.

"Відправка Саакашвілі до Грузії була спецоперацією. Сьогодні автори спецоперації навіть надали заяву президента України. Це проста оцінка. У них (керівництва України) є таке очікування, і планувальники спецоперації також досягли того, щоб навіть президент України відреагував на цю історію. Ми повинні розглядати це у взаємозв’язку, у синтезі. Такі речі не відбуваються випадково. Це була спецоперація щодо залучення Грузії у війну та розкол Грузії. Спецоперація провалилася і сьогодні, оскільки у нас немає іншого виходу, ми розглядаємо всі заяви саме у цьому контексті", – зазначив Мамука Мдинарадзе.

Зазначимо, що Україна заговорила про готовність прийняти Саакашвілі у себе на тлі його проблем із здоров’ям. Стан колишнього грузинського лідера погіршується з кожним днем, тому Володимир Зеленський закликав владу Грузії надати Михайлу Саакашвілі доступ до якісної медицини в Україні, США чи іншій європейській країні.

Екс-президента Грузії взяли під варту в день його прибуття до країни напередодні місцевих виборів ще 2021 року. Згодом у Михайла Саакашвілі почалися проблеми зі здоров’ям і згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи неурядового центру "Емпатія" йому категорично протипоказано залишатися за ґратами. Але у правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.

На відео, які регулярно потрапляють у мережу з клініки "Вівамед", де утримується Саакашвілі, видно, що екс-президент важко пересувається і сильно схуд.

Раніше ми розповідали про те, що Михайла Саакашвілі отруїли важкими металами. Він потребує лікування за межами Грузії.