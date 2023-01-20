Мне стыдно: соратница Саакашвили объяснила, почему Грузия не помогает Украине

Грузия до сих пор во многих аспектах фактически находится на стороне России в полномасштабной войне против украинцев

Причина, по которой Грузия пытается держать нейтралитет по отношению к российско-украинской войне и отказывается помогать Киеву оружием, кроется во влиянии одного из местных олигархов на власть. По убеждению депутата грузинского парламента и соратницы Саакашвили Хатии Деканоидзе, влияние бывшего премьера Бидзины Иванишвили на нынешнее правительство Грузии слишком велико; при этом сам бизнесмен имеет тесные связи с РФ.

Об этом политика рассказала в интервью "РБК-Украина". Деканоидзе утверждает, что ей очень стыдно за позицию родной страны, подчеркивая, что большинство населения действительно имеет проукраинские настроения.

Она говорит, что пришедший к власти в 2012 Иванишвили продержался в кресле премьера недолго, всего год. Но за это время он успел "прихватить государство", продолжая оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику. При этом до 24 февраля 2022 года партия "Грузинская мечта", которую Иванишвили основал, держалась в "серой зоне". Это было и определенное заигрывание с путиным, и одновременно с Западом — партнеров убеждали в европейской позиции. Впрочем, полномасштабное вторжение многое изменило.

"Что они сделали. Во-первых, Грузия не присоединилась к санкциям. Был случай, когда они не дали президенту Зеленскому возможности выступить перед грузинским парламентом, обратиться к народу и у нас тогда собралось очень много людей на Руставели и Зеленский уже обратился к ним", — вспоминает Деканоидзе.

Также есть момент с приездом российских граждан, которых Грузия гостеприимно принимает во времена кремлевской агрессии против Украины. По меньшей мере 130 тысяч жителей рф стремятся закрепиться на грузинской земле, покупают себе квартиры и, очевидно, продолжат "качать права", как делают это в любой стране мира.

"Для меня двух россии не существует, и я не единственный такой человек в Грузии. Грузины считают наплыв российских граждан серьезной проблемой, вопросом национальной безопасности. Зависимость грузинской экономики от российской тоже большая угроза, — говорит грузинская депутатка. — Мне очень жаль, и мне стыдно, что лавров делает такие заявления, хвалит грузинские власти. Но вы должны понимать, что 85% грузин, по последним опросам, поддерживают Украину".

По ее мнению, нынешняя власть Грузии далеко не демократическая, а зависит от одного человека. При этом проблема еще и в том, что в правительстве страны не сильно верят, что россия может проиграть в войне с Украиной. Но когда это произойдет, ее проигрыш превратится в "могилу путина", убеждена Хатия Деканоидзе.

"Это концептуально, и мы наблюдаем исторический период, когда империя, когда Советский союз только разрушается. Не в начале 90-х, а сейчас. А если не будет совка, не будет путина и кремля, держащийся на этом олигарх Иванишвили — ему будет тяжело. Он хочет только для себя безопасности, поэтому я думаю, что он не верит и, конечно, не хочет (победы Украины — ред.)", — резюмирует она.

Отметим, что схожей позиции придерживается и ныне заключенный экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили. По его мнению, никакого нейтралитета в вопросе войны России против Украины быть не может, однако грузинские власти именно его и пытаются продемонстрировать.

Как писал "Телеграф", происходит это почти на всех уровнях, в том числе и по финансовой зависимости от россии.

Напомним, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году ЗРК "Бук", но грузинские власти отказали, заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. И именно украинские "Буки" збили несколько самолетов российских агрессоров в войне 2008-го.