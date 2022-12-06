Грузия отказалась помогать Украине оружием: как объяснили

Грузия будет оказывать поддержку Украине "сверх масштабов и пределов своих возможностей", но не оружием

Грузия не может и не будет оказывать Украине военную помощь. Однако продолжит предоставлять политическую и гуманитарную поддержку. Такое заявление сделал председатель парламентской фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Комментируя слова временного поверенного по делам Украины в Тбилиси Андрея Касьнова о многочисленных запросах о поставках оружия и боеприпасов в Украину, которые остались без ответа со стороны правительства Грузии, Мдинарадзе отметил, что Киев якобы стремится к тому, чтобы "Грузия выступала в войне в качестве стороны". Об этом сообщает издание "Грузия Online".

"Когда представитель страны говорит, что Грузия должна поставлять в Украину вооружение и военную технику, очевидно, что у них объективно нет особых ожиданий в отношении поставок специального вооружения или военной техники из Грузии. Посыл, который озвучил этот человек, заключается в том, что Грузия должна быть записана как сторона в военном вооруженном конфликте", — сказал Мдинарадзе.

Председатель парламентской партии отметил, "становиться стороной в оккупационной войне россии не в интересах Грузии". По его словам, страна будет поддерживать мир.

Мдинарадзе добавил, что Грузия не сможет и не будет оказывать военную помощь Украине, но тут же заверил, что страна будет продолжать предоставлять гуманитарную и политическую поддержку Украине "сверх масштабов и пределов своих возможностей".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Будапешт заблокировал выделение Украине миллиардов евро от ЕС.