США передадут ВСУ важное оружие и боеприпасы

Основной акцент в Вашингтоне делают на боеприпасах к средствам ПВО

США обнародовали детали нового пакета военной помощи для Украины, в него войдут высокоточные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты к ПВО и многое другое.

Как сообщается на сайте Пентагона, новый пакет на 400 миллионов долларов является уже 26-м выделением оружия из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.

Отмечается, что в этом пакете Украина получит:

дополнительные ракеты к РСЗО HIMARS;

дополнительные ракеты к системам ПВО NASAMS;

150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизорами для борьбы с дронами;

200 высокоточных снарядов к 155 мм артиллерии;

10 000 минометных 120-мм снарядов;

противорадарные ракеты HARM;

150 многоцелевых бронетранспортеров "Хамви";

100 единиц других легких тактических автомобилей;

более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию;

более двух сотен генераторов;

запчасти к 105-мм гаубицам и другим системам вооружения.

В сообщении Пентагона отмечается, что поскольку россия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, то главным приоритетом остается расширение возможностей систем ПВО украинской армии.

Как сообщалось ранее, глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что от результата войны в Украине будет зависеть не только глобальная безопасность во всем XXI веке, но также стабильность и процветание во всем мире.