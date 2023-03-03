Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" рассказал, кто и зачем организовал спектакль в Брянской области

"Диверсанты" на Брянщине, якобы устроившие 2 марта бои в селе Сушаны, а также захватившие заложников в селе Любечане, продолжают оставаться топ-темой российской пропаганды. И активно обсуждаются в украинском медиапространстве.

С моей точки зрения, поскольку именно Кремль и выступил организатором спектакля в Брянской области, у них есть рабочий проект использования этой ситуации. Независимо от того, как реально развивались события, российские пропагандисты работают по заранее утвержденному плану.

В этом же ключе звучит и соответствующее заявление путина.

Их версия – украинская ДРГ прорвала границу, захватила два села, взорвала подстанцию, обстреляла гражданских и куда-то делась. путин говорит, что против рф действовали "неонацисты и их хозяева". И, мол, эти люди хотят лишить россию исторической памяти и русского языка.

Понятно, что эту ложь они будут транслировать на всех международных площадках, ее будут озвучивать российские "консервы" и агентура во всех странах. Для внутреннего потребителя будут раскачивать тему украинской агрессии, чтобы оправдать этой мифической угрозой мобилизационные мероприятия. Якобы ради защиты родной земли нужно больше "пушечного мяса", а жизнь россиян станет хуже (но не по вине Кремля). Ничего нового они не придумали