"Предсказуемые и бездарные": об "украинской ДРГ" в Брянской области в ВСУ предупреждали за неделю

Диверсантов якобы пытаются поймать российские спецслужбы

Еще неделю назад украинские военные предупреждали граждан о возможной провокации россии на границе с целью обвинения украинских защитников в нарушении территориальной целостности. И 2 марта, судя по всему, россияне вероятно привели в действие свой нелепый план и устроили настоящий спектакль.

Так, утром 2 марта, губернатор Брянской области Александра Богомазов заявил о якобы проникновении ДРГ на территорию Климовского района в село Любечане.

"Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", — пишет Богомазов.

Позже от него-же прозвучали сообщения о якобы атаке БПЛА в селе Сушаны, а также минометном обстреле села Ломаковка. Информацию об этом начали тиражировать росСМИ, однако сразу появилось много несостыковок, например, сообщалось об обстреле школьного автобуса, потом эта информация опровергалась и так далее.

Все подробности этой ситуации вы можете читать в онлайн-новости "Телеграфа", которую мы обновляем при наличии новых подробностей.

Официально пока на эти новости в Украине не отреагировали, но общество уже начало высказывать свое мнение по поводу происходящего. Например, журналист Денис Казанский назвал россиян из-за этих событий предсказуемыми и бездарными, напоминая, что украинские военные еще неделю назад предупреждали о возможных провокациях на границе со стороны россии.

"Еще неделю назад украинское командование предупреждало, что россия готовит провокации на границе с Черниговской областью. И вот теперь российские пропагандисты вопят о "прорыве украинской ДРГ" в Брянскую область. Какие же предсказуемые, бездарные тупицы… ", — говорит Казанский.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне могут готовить новые провокации под украинским флагом.

Также мы сообщали о том, что в россии заявили о подготовке Украиной "провокаций" против Приднестровья.