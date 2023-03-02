"Передбачувані та бездарні": про "українську ДРГ" у Брянській області у ЗСУ попереджали за тиждень

Диверсантів нібито намагаються зловити російські спецслужби

Ще тиждень тому українські військові попереджали громадян про можливу провокацію росії на кордоні з метою звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності. І 2 березня, судячи з усього, росіяни ймовірно привели в дію свій безглуздий план і влаштували справжню виставу.

Так, вранці 2 березня губернатор Брянської області Олександр Богомазов заявив про нібито проникнення ДРГ на територію Климівського району до села Любечани.

"Диверсанти здійснили обстріл автомобіля, що рухається. В результаті обстрілу один житель загинув, поранена десятирічна дитина. На даний час дитина доставлена в лікарню, їй надається вся необхідна допомога", — пише Богомазов.

Пізніше від нього пролунали повідомлення про нібито атаку БПЛА в селі Сушани, а також мінометний обстріл села Ломаківка. Інформацію про це почали тиражувати росЗМІ, проте одразу з’явилося багато нестиковок, наприклад, повідомлялося про обстріл шкільного автобуса, потім ця інформація спростовувалась і так далі.

Усі подробиці цієї ситуації ви можете читати в онлайн-новині "Телеграфа", яку ми оновлюємо за наявності нових подробиць.

Офіційно поки що на ці новини в Україні не відреагували, але суспільство вже почало висловлювати свою думку щодо того, що відбувається. Наприклад, журналіст Денис Казанський назвав росіян через ці події передбачуваними та бездарними, нагадуючи, що українські військові ще тиждень тому попереджали про можливі провокації на кордоні з боку росії.

"Ще тиждень тому українське командування попереджало, що росія готує провокації на кордоні з Чернігівською областю. І ось тепер російські пропагандисти кричать про "прорив української ДРГ" до Брянської області. Які ж передбачувані, бездарні тупиці…", — каже Казанський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни можуть готувати нові провокації під українським прапором.

Також ми повідомляли про те, що у Росії заявили про підготовку Україною "провокацій" проти Придністров’я.